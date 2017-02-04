Ефременкова - четвертая в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене

Канадская спортсменка Ким Бутен стала победительницей в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. На втором месте расположилась представительница Голландии Рианне де Врис. Замкнула тройку лидеров британка Шарлотта Гилмартин. Лучшая из россиянок Екатерина Ефременкова заняла четвертое место.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Женщины

1 500 м

1. Бутен (Канада) - 2.27,580

2. де Врис (Голландия) - 2.28,173

3. Гилмартин (Великобритания) - 2.28,187

4. ЕФРЕМЕНКОВА (Россия) - 2.28,402

5. Ясапати (Венгрия) - 2.28,418

6. Инь Ци (Китай) - 2.28,424