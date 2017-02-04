Ефременкова - четвертая в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене

Канадская спортсменка Ким Бутен стала победительницей в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. На втором месте расположилась представительница Голландии Рианне де Врис. Замкнула тройку лидеров британка Шарлотта Гилмартин. Лучшая из россиянок Екатерина Ефременкова заняла четвертое место.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Женщины
1 500 м
1. Бутен (Канада) - 2.27,580
2. де Врис (Голландия) - 2.28,173
3. Гилмартин (Великобритания) - 2.28,187
4. ЕФРЕМЕНКОВА (Россия) - 2.28,402
5. Ясапати (Венгрия) - 2.28,418
6. Инь Ци (Китай) - 2.28,424
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/events/1945_63_1/