18:21 4 февраля | ШОРТ-ТРЕК

Ефременкова - четвертая в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене

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Канадская спортсменка Ким Бутен стала победительницей в забеге на 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене. На втором месте расположилась представительница Голландии Рианне де Врис. Замкнула тройку лидеров британка Шарлотта Гилмартин. Лучшая из россиянок Екатерина Ефременкова заняла четвертое место.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Женщины

1 500 м

1. Бутен (Канада) - 2.27,580

2. де Врис (Голландия) - 2.28,173

3. Гилмартин (Великобритания) - 2.28,187

4. ЕФРЕМЕНКОВА (Россия) - 2.28,402

5. Ясапати (Венгрия) - 2.28,418

6. Инь Ци (Китай) - 2.28,424

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/events/1945_63_1/

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Материалы REN-TV

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