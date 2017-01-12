УЕФА: после внедрения финансового fair play прибыль возросла до 1,5 миллиарда евро

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов. Особое внимание уделяется влиянию финансового fair play (FFP). Отмечается, что он укрепляет финансовую стабильность европейских клубов. За последние два года совокупная операционная прибыль возросла до 1,5 миллиарда евро, в то время как за два года до введения финансового fair play были зафиксированы убытки в размере 700 миллионов.

После полного введения FFP суммарные убытки сократились с 1,7 миллиарда евро в 2011 году до немногим более 300 миллионов евро в 2015 году, то есть на 81 процент. Чистый долг сократился с 65 процентов в 2009 году до 40 процентов в 2015-м.

После внедрения политики FFP в Европе существенно сократилось число убыточных клубов, в особенности сократилось количество самых проблемных случаев. Количество клубов, чьи убытки за год составили свыше 45 миллионов евро, сократилось с 11 в 2011 финансовом году до четырех в 2015 финансовом году.

- Успех футбола как культурной и коммерческой силы снова обращает на себя внимание, - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин. - Он показывает, что регулирующая роль УЕФА во внедрении правил финансового fair play не просто выровняла курс европейского финансового корабля, но также заложила фундамент для беспрецедентного роста, инвестиций и прибыльности.