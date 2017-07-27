Forbes: Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин возглавил рейтинг звезд спорта и шоу-бизнеса, составленный Forbes. 31-летний хоккеист за год заработал 14 миллионов долларов и поднялся на 4 строчки, опередив Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати. Замыкает пятерку еще один певец - Дима Билан, поднявшийся на 8 позиций.

Также в рейтинг вошли: хоккеисты Евгений Малкин, который поднялся на 4 строчки и занимает 6-е место с доходом в 9,5 миллиона долларов, и Сергей Бобровский, сохранивший за собой 8-ю позицию с доходом в 8,5 миллиона долларов, футболисты сборной России Александр Кокорин, который остался на 16-й строчке с доходом в 4 миллиона долларов, и Игорь Акинфеев, поднявшийся с 31-го на 27-е место, фигурист Евгений Плющенко, занимающий 28-е место с доходом в 3,2 миллиона долларов, шахматист Сергей Карякин (35-е место, 0,6 миллиона долларов) и боец Федор Емельяненко (37-е место, 2 миллиона долларов).

Лидер прошлогоднего рейтинга российских звезд теннисистка Мария Шарапова опустилась на 19-ю позицию, так как ее доходы снизились более чем в 7 раз - с 21,9 миллиона долларов до 3 миллионов.

Отметим, что место в рейтинге складывается на основании трех факторов: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.