ВАДА мешает Загитовой, Лукашенко грозит Баху, CAS завел дело на Крушельницкого

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 19 февраля.

ДИЧЬ ДНЯ. Загитовой сорвали тренировку

Звезда женской сборной России Алина Загитова сегодня не смогла провести официальную тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане из-за действий офицеров допинг-контроля. Допинг-офицеры пришли к Загитовой в районе 13.00 по местному времени, задолго до вечерней тренировки. Офицеры взяли у нашей спортсменки кровь и предложили ей сдать пробу мочи. У Алины долгое время не получалось этого сделать. Чтобы поскорее сдать пробу, она выпила большое количество воды, но все равно не успела сдать анализ до начала тренировки. Рассказываем все, что вы должны знать о главном скандале дня на Олимпиаде.

ИНСАЙД "СЭ". В деле Крушельницкого возможна диверсия

Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня подтвердил факт открытия дела в отношении бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте керлингиста Александра Крушельницкого. Российской спортсмен обвиняется в приеме запрещенного в спорте кардиологического препарата мельдоний. Скорее всего, это означает, что проба "Б", которая исследовалась сегодня, также дала положительный результат. Официально результаты пробы "Б" пока не объявлены, но очевидно, что CAS не стал бы расследовать дело, которое могло бы обернуться пшиком. Заседание арбитража должно пройти завтра. Рассказываем новые детали и подробности ситуации с допингом у керлингиста.

ЭКСКЛЮЗИВ. Игорь Ларионов: "На Олимпиаде в Сараеве проводили траурный митинг под грохот AC/DC"

На Олимпиаде-2018 прославленный российский хоккеист Игорь Ларионов выступает в роли комментатора Первого канала. По соглашению обсуждать ход этих Игр для других СМИ до окончания турнира ему нельзя. Поэтому Игорь РАБИНЕР говорил с двукратным олимпийским чемпионом совсем о другом. О трех Олимпиадах с его участием как игрока: золотых Сараево-84, Калгари-88 и бронзовом Солт-Лейк-Сити-2002. И это тоже очень интересно и важно – для связи времен, для понимания, как эти медали добывались в нашем не столь уж давнем прошлом.

БОЛЕЛЬЩИК. Леонид Слуцкий: "На кого похож Дацюк? На Эриксена из "Тоттенхэма"

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий, как известно, в эти дни поддерживает сборную России на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сегодня специалист посетил тренировку хоккеистов сборной России, которые готовятся к четвертьфиналу Игр-2018. После этого Слуцкий ответил на вопросы журналистов – о хоккее, допинге, фигурном катании и многом другом.

АТАКА. Лукашенко против МОК. Что случилось?

Глава белорусского НОК, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в сговоре судей, работавших на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане. Под горячую руку политика попал и российский арбитр Петр Князев. Лукашенко направил протест, составленный в "мягкой форме", на имя Томаса Баха и пообещал лично приехать в МОК, и со всем разобраться.

РАЗОЧАРОВАНИЕ. Промес обрусел: один классный матч в Европе на семь провальны

При оценке риска возможного трансфера селекционеры во всем мире изучают, как футболист проявляет себя не во внутренних, а в международных матчах. Спартаковец Квинси Промес уже которое трансферное окно считается в глазах общественности одним из главных кандидатов на отъезд из России в ведущий европейский чемпионат. Однако пока переход так и не случился. Возможно, из-за того, что голландский нападающий раз за разом неудачно играет в еврокубках, тем самым отпугивая элитных покупателей.

NO LIMIT. У "Зенита" в арендах целая команда. Она была бы в топ-8

В воскресенье петербургский клуб отправил в аренду очередного футболиста – Кристиан Нобоа присоединился к "Рубину". Теперь в различных арендах находятся целых 19 игроков, у которых есть действующий контракт с "Зенитом". Из них можно было бы собрать неплохой состав, который вполне мог бороться за попадание в восьмерку лучших в чемпионате РФПЛ. Составили символическую сборную из игроков "Зенита", находящихся в арендах.

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