У нашей сборной все плохо, у Мексики – весело, и только Овечкин дарит радость россиянам

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 6 июня.

СБОРНАЯ-2018. Всё плохо

Сборная России не смогла обыграть второй состав турецкой команды и вновь оставила гнетущее впечатление от своей игры. Если раньше жила вера в чудесное преображение, то сейчас умерла и она. Или еще нет?

ТУПИК? Сборная России идет ко дну. Что делать – непонятно

Сборная России провела последний матч перед чемпионатом мира и показала, что к турниру не готова. Получили ЧМ-2018 семь с половиной лет назад, постоянно о нем говорили, а теперь кричим "катастрофа!". Оказывается, и такое бывает.

УЖАС. Что, кроме прессинга? Ничего...

Матч против Турции должен был окончательно показать, что именно тренерский штаб наработал за эти два года, как его информацию усвоили и применяют на поле футболисты, какие у команды сильные стороны, как она будет пытаться маскировать слабые. Выводы неутешительны: ни в качестве, ни в уровне организации по сравнению с Кубком конфедераций наша сборная вперед ни на шаг не продвинулась.

СОГЛАСНЫ? Кузнецов – лучший игрок плей-офф. Он заслужил приз MVP больше Овечкина

В ночь на пятницу состоится пятый матч финала Кубка Стэнли "Вегас" – "Вашингтон" (счет в серии – 1-3). Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО анонсирует эту игру, рассуждая о том, кто должен получить "Конн Смайт Трофи" – награду самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли

СТАТИСТИКА. Русская тройка "Вашингтона" побила русскую пятерку "Детройта". Осталось выиграть Кубок Стэнли

В четвертом матче финальной серии против "Вегаса" нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов четыре раза ассистировал партнерам и довел свой лицевой бомбардирский счет до 31 очка. Столько же, но с большим количеством голов, было в 1994 году у Павла Буре, больше – только у Евгения Малкина в Кубке Стэнли-2009. Статистические итоги четвертого матча финала Кубка Стэнли "Вашингтон" – "Вегас" (6:2, 3-1 в серии).

ЖЕСТЬ. 30 проституток и река алкоголя. Игроки сборной мексики перед чм-2018 устроили оргию

Восемь игроков сборной Мексики устроили грандиозную вечеринку вечером в субботу, 2 июня, сразу после товарищеского матча против шотландцев (1:0). Эта игра стала заключительной на родной земле для мексиканцев, которые, после дня отдыха, должны были отправиться в Данию для финального этапа подготовки к ЧМ-2018. Некоторые игроки решили воспользоваться выходным, предоставленным для проведения его с семьей, на полную катушку.

КРИЗИС. ФНЛ превращается в НХЛ. Это большая проблема

Беспрецедентный случай произошел в этом году – ни одна команда не вылетела из второго по силе дивизиона России. ФНЛ становится закрытой лигой, как заокеанские. Гоша ЧЕРНОВ дает советы, как не погубить футбол во второй по значимости лиге.

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