Суперфорвард для "Локо", скандал вокруг Еременко в "Спартаке", Хабиб издевался над бездомными

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 7 августа.

ТРАНСФЕР. Надо, Федя, надо! Почему Смолову срочно нужно в "Локомотив"

В понедельник трансферный комитет "Локомотива" решил начать переговоры о покупке нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова. К тому же настал новый сезон, и стало очевидно, что нападающий не в своей тарелке. На выходе – "голевой пас" Азмуну в Казани в 1-м туре РПЛ и история с разбитым в Краснодаре BMW. Сложилось впечатление, что мы начинаем терять одного из самых талантливых игроков своего поколения.

ИНСАЙД. Суперфорвард – конкурент Смолова за переход в "Локо". Кто он?

По информации "СЭ", "Локомотив" проявляет интерес к 30-летнему французскому форварду Антони Модесту. Кандидатура форварда китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (того самого, где до недавнего перехода в дортмундскую "Боруссию" играл Аксель Витсель) обсуждалась на вчерашнем заседании трансферного комитета "Локомотива". Рассказываем, кто может приехать в Москву.

ЗАЗА 2.0. Интервью Джанашии, который посоветовал Семину юного гения из Грузии

Экс-форвард "Локомотива" Заза Джанашия, который сейчас владеет клубом "Зугдиди", рассказал "СЭ" почему посоветовал главному тренеру железнодорожников Юрию Семину обратить внимание на 17-летнего форварда "Рустави" Хвичу Кварацхелию. В понедельник эта кандидатура с подачи Семина обсуждалась на заседании трансферного комитета красно-зеленых.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Спартак" едет в ад

Это был бы классный выезд для тысяч болельщиков "Спартака". Древний колоритный город, жара за 30, святой Афон под боком. И кульминация – гостевой сектор на ревущей "Тумбе", где так же, как в Турции, бьют рекорды по децибелам. Но после беспорядков в Бильбао в феврале нынешнего года массовым этот выезд быть не мог. УЕФА закрыл болельщикам красно-белых вход на три следующих выездных матча. Теперь спартаковцы не услышат речовок в свой адрес в Греции.

ПОПОЛНЕНИЕ. Еременко приступит к работе со "Спартаком" после возвращения команды из Салоник

Как сообщили "СЭ" коллеги из Финляндии, 31-летний полузащитник Роман Еременко подписал соглашение со "Спартаком". Оно согласно статьи 6 Регламента по статусу и переходам игроков заключено до окончания сезона-2018/19, при точно будет действовать до заключительного матча команды в этом году в еврокубках – либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. А вот дальнейшая судьба футболиста зависит как от качества игры за "Спартак" в этот период, так и от наличия предложений по нему – в договоре есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения в конце декабря. Болельщики красно-белых уже негативно комментируют этот переход.

РЕШЕНИЕ. Усманов расстался с "Арсеналом"

Российский бизнесмен продал принадлежавшие ему акции лондонского клуба По информации Financial Times, Усманов (состояние – 12,5 миллиарда долларов по данным Forbes) продал 30-процентный пакет акций "Арсенала" основному акционеру клуба – американцу Стэну Кронке (состояние – 8,3 миллиарда долларов), который также владеет "Денвер Наггетс" (НБА), "Колорадо Рэпидс" (НФЛ) и "Колорадо Эвеланш" (НХЛ). Как пишет издание, сумма сделки, завершившей многолетний акционерный конфликт, составила 550 миллионов фунтов стерлингов (около 712 миллионов долларов).

МРАК. Хабиб издевался над бездомными. Болельщики в шоке

Самый знаменитый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов попали в неприятную историю из-за видео. На нем видно, как Абубакар в издевательской форме предлагает американским бездомным отжиматься за деньги. Это сопровождается подначками человека, который снимает спорные развлечения. Поскольку это видео было опубликовано в сториз Хабиба, болельщики предположили, что он сам тоже был участником этой некрасивой истории. Хотя сейчас эти видео уже удалены из блога российского бойца, болельщики сохранили "компромат" и поделились им через The MMA Bible. Поведение бойцов-шутников вызвало гнев многих, причем не только фанатов, но и профи.

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