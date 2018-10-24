Сумасшедшие проводы Карреры, "Спартак" нашел тренера, ужас фанатов ЦСКА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 24 октября.

ВСТРЕЧА. "Любил в "Спартаке" даже тех, кто оказался лжецами"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о причинах отставки, отношении к Денису Глушакову и многом другом. Полная версия прощальной пресс-конференции итальянца в московском клубе.

КУЛЬТ. Как обожают Массимо

У пресс-центра на Зубовском бульваре итальянца ждали болельщики "Спартака". Каррера вышел к фанатам под дружное скандирование – в свою честь и с оскорблением врагов. Главное в этот московский вечер – в нашем онлайне.

ПРЕЕМНИК. "Спартак" договорился с Кононовым

По информации "СЭ", "Спартак" договорился с представителями тренера Олега Кононова об условиях контракта. В то же время нерешенным остается вопрос расставания специалиста с тульским "Арсеналом".

СОСТАВ. Глушаков остался в Тарасовке

"Спартак" отправился в Глазго на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Исполняющий обязанности главного тренера московской команды Рауль Рианчо включил в состав делегации 19 игроков, а защитник Андрей Ещенко, полузащитники Джано Ананидзе, Денис Глушаков и Александр Самедов оставлены тренироваться на базе в Тарасовке.

КОММЕНТАТОР. "Ссылкой Глушакова в дубль Каррера подписал себе приговор"

Президент Российской ассоциации спортивных комментаторов, голос Санкт-Петербурга Геннадий Орлов поделился мнением об игровых проблемах "Зенита" и решении руководства "Спартака" уволить Массимо Карреру. Есть и про Глушакова.

ПИТЕР. Как Семак меняет "Зенит"

В четверг петербургскому клубу в рамках Лиги Европы предстоит матч с "Бордо". "СЭ" – о последних результатах и игре команды Сергея Семака.

ЛИГА. Проклятый Рим

В среду "Локомотив" принимает "Порту" в ключевом для себя матче группового турнира Лиги чемпионов. Во вторник ЦСКА потерпел безоговорочное поражение от "Ромы" (0:3), но это не самое печальное. Перед матчем случилась трагедия в римском метро, где из-за неполадок в системе эскалатора серьезно пострадали армейские болельщики.

ПОДЗЕМКА. Что случилось в римском метро

Последняя информация об инцидентах, произошедших в Италии перед матчем "Рома" – ЦСКА. Что известно о состоянии пострадавших фанатов красно-синих.

МАНЧЕСТЕР. Криштиану вернулся домой. И чувствовал себя как дома

В главном матче вторника "Ювентус" победил "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Фанаты гостей оскорбляли Жозе Моуринью, тот в ответ показывал им свой универсальный жест – три пальца (на этот раз не по числу чемпионских титулов в "Челси", а по числу трофеев за один сезон в "Интере"). Фанаты хозяев рвались на поле ради селфи с экс-дьяволом Криштиану Роналду.

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