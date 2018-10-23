"Спартак" вернул Глушакова, Каррера собрал команду без него, дочери тренера воюют с игроком

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 23 октября.

ОСНОВА. Глушаков и Ещенко вернулись

"Спартак" взрывает одну информационную бомбу за другой. Не успели в соцсетях фанатов отгреметь возгласы об отставке Массимо Карреры, как клуб вернул в основной состав Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, а вице-президент красно-белых Наиль Измайлов оценил решение по футболистам.

ПРОЩАНИЕ. Обед Массимо

Бывший главный тренер "Спартака" собрал команду в ресторане на прощальный обед. На общей фотографии рядом с Каррерой присутствуют все игроки основного состава, кроме Глушакова.

АРИВИДЕРЧИ. Как игроки "Спартака" благодарят Карреру

В понедельник вечером футболисты "Спартака" в соцсетях попрощались с итальянским тренером. Свое послание разместил и опальный капитан Глушаков, после чего в соцсетях произошел новый взрыв. С оценкой действия футболиста выступили дочери Карреры.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Пока что самый сложный матч ЦСКА

Лига чемпионов возвращается, ЦСКА во вторник встречается в гостях с "Ромой". Римскую команду лихорадит, но это ничего не значит – в столице Италии армейцы сыграют без Акинфеева.

ДЕЛО. Адвокат Мамаева: "Мы сделали Соловчуку и Гайсину заявление по примирению сторон"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" о развитии дела. Стало известно, что хавбек с форвардом "Зенита" Александром Кокориным в СИЗО Бутырской тюрьмы начали занятия в спортзале. Но в футбол играть у них не получится.

БОКС. 100 тысяч в Москве. Что задумал Хабиб?

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что хотел бы повести боксерский поединок против Флойда Мейвезера в Москве на стадионе "Лужники", установив не только рекорд по продажам телетрансляций, но и рекорд посещаемости. Осуществить это будет невероятно сложно.

СОПЕРНИК. "Все началось, когда Хабиб назвал Конора курицей"

Артем Лобов рассказал о конфликте Макгрегора с Нурмагомедовым. Лобов – один из самых часто упоминаемых российских бойцов смешанного стиля, но не из-за того, что он побеждает в октагоне или регулярно дает интервью. Ни того, ни другого он не делал уже больше года. Настало время прервать молчание.

РЕШЕНИЕ. Суд над Хабибом: как это будет и чем грозит

В среду должны пройти предварительные слушания по делу о драке после боя Хабиба и Конора на UFC229 в Лас-Вегасе. Вердикт Атлетической комиссии штата Невада во многом определит будущее самого популярного российского бойца смешанного стиля и повлияет на отношения Нурмагомедова с самым рейтинговым американским промоушеном UFC и его главой Даной Уайтом.

БОМБАРДИР. Потрясающий матч Овечкина

"Вашингтон" обыграл "Ванкувер" в гостях – 5:2, капитан чемпиона сыграл феерично: дубль, гол ногой и четыре очка. Александр Великий обогнал еще одну легенду НХЛ.

ПРОВАЛ. Динозавры вымирают. Ковальчук ошибся с командой в НХЛ?

Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко – о провале "Лос-Анджелеса" на старте регулярного чемпионата НХЛ. Что не так у русской звезды в "Кингз"?

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