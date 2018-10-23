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Каррера собрал команду на прощальный обед. Фото

Командное фото "Спартака" на прощальном обеде Массимо Карреры. Фото "СЭ" Командное фото "Спартака" на прощальном обеде Массимо Карреры. Фото Твиттер Марко Трабукки
Командное фото "Спартака" на прощальном обеде Массимо Карреры. Фото "СЭ"
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Бывший главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера собрал команду на прощальный обед. На общей фотографии присутствуют все игроки основного состава, кроме хавбека Дениса Глушакова.

Отметим, что обед проходит в ресторане "Ласточка". Именно там "Спартак" праздновал чемпионство в сезоне-2016/17 после того, как тренер собрал команду вечером после поражения преследователя красно-белых "Зенита" от "Терека".

Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых 22 октября. 

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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