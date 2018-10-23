Каррера собрал команду на прощальный обед. Фото

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера собрал команду на прощальный обед. На общей фотографии присутствуют все игроки основного состава, кроме хавбека Дениса Глушакова.
Sic transit gloria mundi... pic.twitter.com/PkjaaPCXQg– Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 23 октября 2018 г.
Отметим, что обед проходит в ресторане "Ласточка". Именно там "Спартак" праздновал чемпионство в сезоне-2016/17 после того, как тренер собрал команду вечером после поражения преследователя красно-белых "Зенита" от "Терека".
Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых 22 октября.
"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
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