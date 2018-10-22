"Спартак" и Каррера расстались, вопрос с Черчесовым, ВАДА – о "русской угрозе"

ОТСТАВКА. Лучший после Романцева. Каррера ушел из "Спартака", но остался в истории
Обозреватель "СЭ" – об отставке итальянского тренера.
НХЛ. "Тампа" переписала историю НХЛ. Кучеров и компания поиздевались над "Чикаго"
Обзор матчей Национальной хоккейной лиги.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Кто заменит Акинфеева в Риме? Рассказывает бывший тренер ЦСКА
Вячеслав Чанов – о сильных сторонах Ильи Помазуна.
ВЫ УДИВИТЕСЬ. Черчесов – главный кандидат "Спартака"
По информации "СЭ", главный кандидат "Спартака" на пост тренера команды – Станислав Черчесов.
МНЕНИЕ. Евгений Кафельников: "Карреру "кастрировали" продажей Промеса. И сделали крайним!"
Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" считает, что руководство клуба поторопилось.
ЭКСКЛЮЗИВ. Юрий Бородавко: "За допинг-скандалами 2009-го стояли мошенники"
Знаменитый тренер раскрывает тайны.
ИНТРИГА. Виталий Мутко: "В РФС "Спартак" не обращался! Гудбай"
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал "СЭ" информацию об интересе "Спартака" к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
ИНТЕРВЬЮ. Никита Кучеров: "Хочу, чтобы Панарин перешел в "Тампу". Но он стоит очень дорого"
Российский форвард "Лайтнинг" дал интервью корреспонденту "СЭ" после победы над "Чикаго" (6:3).
ВАЖНО. "Если Россия не выдаст опечатанные пробы – санкции будут быстрыми и жесткими"
Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли – о "русской угрозе".
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