"Спартак" и Каррера расстались, вопрос с Черчесовым, ВАДА – о "русской угрозе"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 22 октября.

ОТСТАВКА. Лучший после Романцева. Каррера ушел из "Спартака", но остался в истории

Обозреватель "СЭ" – об отставке итальянского тренера.

НХЛ. "Тампа" переписала историю НХЛ. Кучеров и компания поиздевались над "Чикаго"

Обзор матчей Национальной хоккейной лиги.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Кто заменит Акинфеева в Риме? Рассказывает бывший тренер ЦСКА

Вячеслав Чанов – о сильных сторонах Ильи Помазуна.

ВЫ УДИВИТЕСЬ. Черчесов – главный кандидат "Спартака"

По информации "СЭ", главный кандидат "Спартака" на пост тренера команды – Станислав Черчесов.

МНЕНИЕ. Евгений Кафельников: "Карреру "кастрировали" продажей Промеса. И сделали крайним!"

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" считает, что руководство клуба поторопилось.

ЭКСКЛЮЗИВ. Юрий Бородавко: "За допинг-скандалами 2009-го стояли мошенники"

Знаменитый тренер раскрывает тайны.

ИНТРИГА. Виталий Мутко: "В РФС "Спартак" не обращался! Гудбай"

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал "СЭ" информацию об интересе "Спартака" к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

ИНТЕРВЬЮ. Никита Кучеров: "Хочу, чтобы Панарин перешел в "Тампу". Но он стоит очень дорого"

Российский форвард "Лайтнинг" дал интервью корреспонденту "СЭ" после победы над "Чикаго" (6:3).

ВАЖНО. "Если Россия не выдаст опечатанные пробы – санкции будут быстрыми и жесткими"

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли – о "русской угрозе".

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