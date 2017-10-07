Смерть Сарсании, победа России над Кореей, отставка Калитвинцева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 7 октября.

УТРАТА. Скончался Константин Сарсания

Сегодня скоропостижно скончался Константин Сарсания. Спортивный директор сине-бело-голубых умер на 50-м году жизни.

ПОБЕДА. Сборная России обыграла Корею в контрольном матче благодаря двум автоголам соперника

Сборная России в товарищеском матче обыграла участника ЧМ-2018 Корею со счетом 4:2.

ОТСТАВКА. "Динамо" объявило об отставке Калитвинцева и назначении Хохлова

Юрий Калитвинцев и его штаб сегодня утром отправлены в отставку.

ДЕРБИ В КХЛ. ЦСКА обыграл "Спартак", одержав пятую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Спартаком" – 3:1.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Квят вернется за руль болида "Торо Россо" в США

"Торо Россо" объявил о переходе пилота Карлоса Сайнса в "Рено". На "Гран-при США" представлять команду будут француз Пьер Гасли и россиянин Даниил Квят.

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ. Команда Европы с Медведевой выиграла турнир в Японии

Команда Европы стала победителем турнира Japan Open, проходившем в Сайтаме. В общей сумме она набрала 615,35 балла. Лучшие результаты в своих произвольных программах показали россиянка Евгения Медведева (152,08) и испанец Хавьер Фернандес (189,47).

ЗВЕЗДЫ ДНЯ. "Чикаго" хорошо и без Панарина. а Панарину – без "Чикаго"

Игроки "Коламбуса" вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин попали в тройку звезд дня НХЛ. Бобровский отыграл матч против "Айлендерс" (5:0) на ноль, а Панарин отметился тремя результативными передачами.

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