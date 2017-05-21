Развязка чемпионата, погром "Спартака", бронза хоккеистов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 21 мая.

ФИНИШ. Кто в Лигу чемпионов, кто в Лигу Европы, кто в стыки

В чемпионате России по футболу-2016/17 состоялся последний, 30-й тур. Определились все пять клубов, которые выступят от России в еврокубковом сезоне, также стали известны вылетевшие в ФНЛ команды и попавшие в "стыки". Полный расклад – здесь.

ОГОНЬ. Разгром и погром

Чемпион России "Спартак" в гостях у спасшегося от прямого вылета "Арсенала" потерпел разгромное поражение, а его фанаты стали участниками ряда инцидентов до, во время и после матча. С погромами, травмами и привычным прорывом на поле. Репортаж из Тулы наших спецкоров.

БРОНЗА. И снова – третьи

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею-2017. В "утешительном финале" команда Олега Знарка переиграла Финляндию – 5:3, едва не упустив перевес в четыре шайбы.

ТРЕТЬИ. "Королевское" утешение

Баскетбольный ЦСКА в матче за третье место Евролиги разгромил "Реал" – 94:70. В составе армейцев набранными очками отметились все 12 игроков.

СЕРЕБРО. ЦСКА – не чемпион, но в Лиге. Голос сверху против "Зенита"

ЦСКА выиграл заочный спор у "Зенита" за второе место и пропуск в отборочный турнир Лиги чемпионов. Армейцы оперативно сняли все вопросы и оформили крупную победу над "Анжи", тогда как невский клуб в гостях взял верх над "Локомотивом".

ТРАВМА. Сборная – без Мариу Фернандеса. И Дзагоева?

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после игры с "Анжи" подвел итоги сезона, рассказал о призовых и бюджете, травмах и будущем некоторых армейцев. И в частности сообщил, что даже после улаживания всех формальностей Мариу Фернандес не поможет сборной России на Кубке конфедераций – из-за предстоящей операции.

ИНТЕРЕС. Всем Головин

В Англии пишут о возможном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в "Челси", сумма сделки оценивается в 20 миллионов фунтов. "СЭ" вспоминает футболистов – россиян и иностранцев, переезжавших из РФПЛ в топ-клубы Англии.