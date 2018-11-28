Провал ЦСКА, оптимизм "Спартака" и фиаско Промеса в Испании

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 28 ноября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Самоликвидация ЦСКА. Испортили все впечатление

Армейцы уступили чешской "Виктории" (1:2) в матче, который были обязаны выигрывать, и собственноручно перечеркнули все хорошее, чего добились в этой Лиге чемпионов. Дмитрий Зеленов подводит грустные итоги для ЦСКА в главном клубном турнире Европы.

РАСКЛАДЫ. Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА после поражения от "Виктории" (1:2) потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Более того, серьезные сомнения теперь и в отношении попадания в 1/16 финала Лиги Европы. У чехов очков столько же, сколько и у ЦСКА (четыре), но они выше красно-синих за счет личных встреч (2:2, 2:1). Так что же должно случиться, чтобы продолжить весной играть в Европе?

НОЛЬ ОЧКОВ. "Локомотив": как не стать разочарованием года

Сегодня "Локомотив" выйдет на свой пятый матч в Лиге чемпионов, и пока у нашей лучшей команды прошлого сезона – 0 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 2-11. Конечно, не 1-18. Но и время сейчас другое, и состав у "Локо" – конкурентоспособный. С чемпионом мира между прочим. А результат в Европе – такое же разочарование, как много лет назад у "Спартака".

ДЕБЮТ В ЕВРОПЕ. Олег Кононов: "С темой Глушакова надо заканчивать"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов и форвард команды Софьян Ханни дали пресс-конференцию накануне матча с "Рапидом". Как команда готовится к решающему евроматчу и как Денис Глушаков относится к травле – в ответах наставника москвичей.

ПО ПУТИ "СПАРТАКА". Рахимов грозит не вывести команду на поле в Красноярске

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что откажется выводить футболистов на поле стадиона в Красноярске в матче 16-го тура премьер-лиги с "Енисеем" при температуре ниже минус 15.

ЖЕСТКО. "Болельщики "Севильи" еще не освистывают Промеса, но уже недовольны им"

Севильский футбольный обозреватель издания AS Хосе Эспина в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал, как меняется мнение о бывшем игроке "Спартака" Квинси Промесе в столице Андалусии. Три месяца назад 26-летний голландец перешел из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион евро. Лучший футболист России-2017 провел за новый клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пока лишь одним забитым мячом и одной голевой передачей.

ТУННЕЛЬ. Ковальчука продолжают гнобить в "Лос-Анджелесе". Ничем хорошим это не закончится

Сегодня Илья Ковальчук получил от Вилли Дежардена чуть побольше игрового времени: 9 минут 5 секунд (включая минуту и 45 секунд в большинстве), появлялся на льду в третьем периоде, но в корне ситуацию это не меняет – новый тренер "Кингз" не видит места для россиянина в своей команде. Серия Ковальчука без очков продлилась уже до десяти матчей, и нет причин верить, что есть шансы что-то исправить в лучшую сторону.

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