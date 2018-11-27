Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА после поражения от "Виктории" (1:2) потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Более того, серьезные сомнения теперь и в отношении попадания в 1/16 финала Лиги Европы. У чехов очков столько же, сколько и у ЦСКА (четыре), но они выше красно-синих за счет личных встреч (2:2, 2:1). Шансы на итоговое третье место и соответственно попадание в 1/16 финала Лиги Европы у армейцев еще остались – для этого в заключительном туре группового этапа, который состоится 12 декабря, им нужно набрать очков больше, чем "Виктория". В нем ЦСКА на выезде встретится с "Реалом", а чешская команда дома сыграет с "Ромой". (Алексей Мороз)