Журналист AS: "Болельщики "Севильи" еще не освистывают Промеса, но уже недовольны им"

Севильский футбольный обозреватель издания AS Хосе Эспина в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал, как меняется мнение о бывшем игроке "Спартака" Квинси Промесе в столице Андалусии.

Три месяца назад 26-летний голландец перешел из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион евро. Лучший футболист России-2017 провел за новый клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пока лишь одним забитым мячом и одной голевой передачей.

- На ваш взгляд, есть ли прогресс в игре Промеса? – вопрос Эспине.

- Практически нет. Скажу честно, мы рассчитывали на большее. Конечно, он сыграл пока не слишком много, но это все взаимосвязанные вещи. В клубе им не очень довольны, но все еще ждут, что он проявит себя. А вот болельщики уже начинают уставать от ожиданий и высказывают сомнения на его счет.

- В чем это выражается? Освистывают его?

- Нет, до свиста еще не дошло, но в разговорах чувствуется недовольство. Конечно, чемпионат и сам футбол в Испании очень отличаются от российских, но Промес слишком уж нервничает, когда оказывается на поле. Это мешает ему продемонстрировать свой уровень и наладить связь с партнерами по команде. Взаимопонимания между ними пока нет. Думаю, нужно дать ему еще немного времени. (Егор Бычков)

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