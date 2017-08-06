Откровения Панова, провал Болта и удар Зидана в Туле

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 6 августа.

ПРИЗНАНИЕ. Александр Панов: "Я не "сектант"

Бывший нападающий "Зенита" дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором рассказал, почему поехал в Санкт-Петербург болеть за "Спартак".

ГОЛ. Удар Зидана в Туле

"Тосно" одержал первую победу в премьер-лиге, а полузащитник "Арсенала" Кантемир Берхамов забил пока самый красивый чемпионата.

МНЕНИЕ. Романцев считает Дзюбу форвардом с большой буквы

Самый титулованный тренер в истории красно-белых побеседовал с обозревателем "СЭ" Александром ЛЬВОВЫМ о перспективах "Спартака" в нынешнем чемпионате и о набравшем ход "Зените".

ИГРОК. Олимпийский чемпион из фавел

В ближайшие дни красно-белые могут приобрести 24-летнего нападающего "Гремиу" Луана – об этом говорит агент футболиста. В перспективе игрок может стать новым лидером команды.

СЕНСАЦИЯ. Экс-допингер Гэтлин испортил проводы Болту

Великий Усэйн Болт стал только третьим на своей последней стометровке в карьере. Победил Джастин Гэтлин, отбывший в свое время две допинговые дисквалификации.

МАТЧ. Мюнхен взял рекордный суперкубок

Сезон в Германии стартовал с шестой победы "Баварии" в матчах за Суперкубок. Команда Карло Анчелотти выдала потрясающий матч и на последних минутах смогла перевести игру в дополнительное время и победить по пенальти.

ИНТЕРВЬЮ. "Без игроков НХЛ Олимпиада будет непредсказуемой"

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО разыскал в Сочи бывшего наставника "Ванкувера" Уилли Дежардена, тренирующего сборную Канады, и расспросил его о медальных перспективах "Кленовых листьев", братьях Сединах и Никите Трямкине.

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