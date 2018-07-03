Неймар стал посмешищем, Рабинер атакует хейтеров, Хаит опять извиняется

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 3 июля.

ЛУЧШИЕ. Любите наш футбол!

Сборная России подарила стране колоссальное счастье – народ после победы в 1/8 финала ЧМ-2018 над Испанией (1:1, пенальти – 4:3) гулял до утра. Футбол снова показал, что может быть нашей национальной идеей. Крутая заметка от Дмитрия ЗЕЛЕНОВА.

РАБИНЕР VS ХЕЙТЕРЫ. Перестаньте ненавидеть сборную!

Игорь РАБИНЕР рассуждает о людях, вечно недовольных российской командой, даже когда она показывает хорошие результаты. Это какое-то особое, к счастью, неподвластное нашему автору мазохистское искусство – быть всегда и всем недовольным. Очень полемичная колонка обозревателя "СЭ".

ГЕРОЙ №1. "Смотрю на себя и думаю: "Ну и дурак". Акинфеев – О том самом пенальти

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о многом после тренировки в Новогорске. Некоторые ответы неговорливого капитана национальной команды вызывают улыбку. В чем же секрет его "ноги Бога"?

СИМУЛЯНТ? Валяйся, как Неймар. Звездный бразилец насмешил весь мир

Бразильский суперфорвард стал одним из главных действующих лиц матча 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. Но при этом одним из самых обсуждаемых моментов стал вовсе не победный гол Неймара, а эпизод, когда он чересчур рьяно и театрально стал изображать муки после контакта с Мигелем Лаюном.

СУД БОБРОВА. Неймар – симулянт? На нем живого места не осталось!

Вокруг Неймара в последние дни много разговоров. В основном не о качестве его игры, а об артистических способностях. Бразильца то и дело обвиняют в симуляциях, в картинности падений, излишнем актерстве. Рисуют мемы, придумывают шутки… Справедливо? Отвечает Александр БОБРОВ.

СЕРЬЕЗНАЯ АНАЛИТИКА. Какие претензии к Смолову? Игорь Шалимов – о нюансах матча с Испанией

Бывший капитан сборной России Игорь Шалимов интереснее всех разбирает игру сборной России. И вот он оценивает чудо-победу россиян над Испанией. И объясняет, почему не стоит критиковать Федора Смолова.

КОЛОНКА ХАИТА. Браво, Станислав Саламович!

Готовы к новому выпуску? Он перед вами. Знаменитый артист вновь извинился перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Кажется, критика Ростислава Хаита приносит удачу нашей национальной команде. И в очередной колонке он вновь находит, что негативного сказать в отношении российской команды.

КАМБЭК. "Человек без криминального прошлого". Суд США дал шанс Войнову вернуться в НХЛ

Американский суд снял с защитника Вячеслава Войнова обвинения в домашнем насилии. Игорь ЕРОНКО рассказывает, вернется ли челябинец в НХЛ, какие клубы им интересуются и какие его ждут сложности из-за судимости по такой статье.

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