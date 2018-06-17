Неудачный старт Германии, "Барселона" обсуждает Головина, Салах играет в гандбол

СЕНСАЦИЯ. Немецкая машина превратилась в трактор?
В воскресенье свой путь на чемпионате мира начал его действующий победитель, сборная Германии. Вышло неудачно: команда Йоахима Лева уступила Мексике – 0:1 в "Лужниках". Причем не сказать, что случайно. "Ацтеки" ликуют и начинают празднования на улицах Москвы.
ИНТЕРЕС. Головин сможет заменить Бускетса в "Барселоне"?
Игра Александра Головина впечатлила футболистов "Барселоны", утверждает Don Balon: после матча сборной России с Саудовской Аравией на старта ЧМ-2018 (5:0) в общем чате WhatsApp они активно обсуждали полузащитника и даже "заменили" им Серхио Бускетса. Экс-хавбек "Барсы" Александр Глеб – о том, реален ли такой размен.
БОЛЕЛЬЩИК. Украинец, который приехал на ЧМ-2018
Спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ встретил в Ростове-на-Дону человека с украинским флагом и пообщался с ним. И вот, что он думает о турнире в России.
ПРОБЛЕМА. На матчи ЧМ-2018 продают билеты на несуществующие места?
Странная ситуация сложилась вокруг продажи билетов на матчи чемпионата мира. Не все зрители, даже заплатив немалые деньги, получают удовольствие от футбола.
ПРОБЛЕМА-2. Другая сторона Никольской
Сейчас Никольская улица – самая оживленная в Москве: здесь полно народа круглые сутки – и утром, и днем, и вечером, и ночью. Болельщики собираются со всего мира – очень много латиноамериканцев, граждан арабских стран, европейцев поменьше, но на днях подтянулись и они.
СБОРНАЯ. "Если выйдем в плей-офф, есть шанс сыграть"
Сборная России переехала из Новогорска в Санкт-Петербург на второй матч на чемпионате мира: во вторник в Северной столице хозяева турнира примут Египет. Травмированный Алан Дзагоев остался на подмосковной базе в надежде восстановиться к плей-офф.
СОПЕРНИК. Салах сыграл в гандбол с поврежденным плечом
Спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ побывал в столице Чеченской республики, где базируется ближайший и главный соперник сборной России по чемпионату мира. Из Грозного вместе с ним и своим лидером, Мохамедом Салахом, сборная Египта прилетела в Санкт-Петербург.
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