Неудачный старт Германии, "Барселона" обсуждает Головина, Салах играет в гандбол

Воскресенье. Москва. Лужники. Германия - Мексика - 0:1. Мануэл НОЙЕР и его команда не смогли победить на старте ЧМ-2018. И даже не ушли от поражения. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 17 июня.

СЕНСАЦИЯ. Немецкая машина превратилась в трактор?

В воскресенье свой путь на чемпионате мира начал его действующий победитель, сборная Германии. Вышло неудачно: команда Йоахима Лева уступила Мексике – 0:1 в "Лужниках". Причем не сказать, что случайно. "Ацтеки" ликуют и начинают празднования на улицах Москвы.

ИНТЕРЕС. Головин сможет заменить Бускетса в "Барселоне"?

Игра Александра Головина впечатлила футболистов "Барселоны", утверждает Don Balon: после матча сборной России с Саудовской Аравией на старта ЧМ-2018 (5:0) в общем чате WhatsApp они активно обсуждали полузащитника и даже "заменили" им Серхио Бускетса. Экс-хавбек "Барсы" Александр Глеб – о том, реален ли такой размен.

БОЛЕЛЬЩИК. Украинец, который приехал на ЧМ-2018

Спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ встретил в Ростове-на-Дону человека с украинским флагом и пообщался с ним. И вот, что он думает о турнире в России.

ПРОБЛЕМА. На матчи ЧМ-2018 продают билеты на несуществующие места?

Странная ситуация сложилась вокруг продажи билетов на матчи чемпионата мира. Не все зрители, даже заплатив немалые деньги, получают удовольствие от футбола.

ПРОБЛЕМА-2. Другая сторона Никольской

Сейчас Никольская улица – самая оживленная в Москве: здесь полно народа круглые сутки – и утром, и днем, и вечером, и ночью. Болельщики собираются со всего мира – очень много латиноамериканцев, граждан арабских стран, европейцев поменьше, но на днях подтянулись и они.

СБОРНАЯ. "Если выйдем в плей-офф, есть шанс сыграть"

Сборная России переехала из Новогорска в Санкт-Петербург на второй матч на чемпионате мира: во вторник в Северной столице хозяева турнира примут Египет. Травмированный Алан Дзагоев остался на подмосковной базе в надежде восстановиться к плей-офф.

СОПЕРНИК. Салах сыграл в гандбол с поврежденным плечом

Спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ побывал в столице Чеченской республики, где базируется ближайший и главный соперник сборной России по чемпионату мира. Из Грозного вместе с ним и своим лидером, Мохамедом Салахом, сборная Египта прилетела в Санкт-Петербург.

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