Клубная победа сборной России, Хэмилтон обошел Феттеля

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 3 сентября.

СБОРНАЯ. 3:0 от первой команды страны

Сборная России в контрольном матче разгромила "Динамо" в Химках – 3:0. Голами в составе команды Станислава Черчесова отметились Антон Миранчук, Антон Заболотный и Мариу Фернандес.

ТРАНСФЕРЫ. Смолов попал в "десятку"

Подводя итоги работы летнего трансферного рынка, "СЭ" составил список из десяти наиболее ярких переходов российской премьер-лиги. И выделил самые ожидаемые из так и не состоявшихся сделок.

У СВОИХ ВОРОТ. Русские не идут. Ни оптом, ни в розницу

Европейские клубы снова не приобрели ни одного российского футболиста. Объясняем почему.

ОТБОР. Украина делает шаг навстречу России, Испания громит Италию

В субботу в отборочном турнире чемпионата мира-2018 ключевые победы одержали сборные Украины и Испании. Команда Андрея Шевченко не без скандала обыграла Турцию Мирчи Луческу, а "Фурия роха" в Мадриде стараниями Иско разгромила Италию.

ЕВРОБАСКЕТ. Россия – уже не Золушка, пока не принцесса

Сборная России в первых двух матчах на Евробаскете обыграла фаворитов группы – команды Турции и Сербии. Что это меняет и стоит ли ждать команду на пьедестале?

СКОРОСТЬ. Дубль "Мерседеса" на земле "Феррари"

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после ливня субботы праздновал победу на "Гран-при Италии" и благодаря этому стал лидером сезона "Формулы-1", отодвинув на второе место Себастьяна Феттеля. Россиянин Даниил Квят под присмотром Джона Сноу из "Игры престолов" остался без очков.

БОКС. Извинения вместо побед

Сборная России по боксу завоевало одно серебро и одну бронзу на завершившемся в Гамбурге чемпионате мира. Впервые с 1999 года команда осталась без золотых наград.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Маргарита Мамун: "Аверины – скромные девочки, которые дождались своего звездного часа"

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала "СЭ" выступление россиянок на чемпионате мира в итальянском Пезаро. И прояснила ситуацию со своим возвращением в спорт.

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