Сборная России разгромила "Динамо"

Сборная России в контрольном матче разгромила "Динамо" (3:0). Голами в составе команды Станислава Черчесова отметились Антон Миранчук, Антон Заболотный и Мариу Фернандес.
Напомним, что на первый после Кубка конфедераций-2017 сбор не были вызваны основные игроки сборной, этот состав национальной команды можно назвать экспериментальным.
Контрольный матч
Сборная России - "Динамо" (Москва) - 3:0 (2:0)
Голы: Ант.Миранчук, 22 (1:0). Заболотный, 40 (2:0). Мариу Фернандес, 58 (3:0).
Россия: Лунев, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Мариу Фернандес (Игнатьев, 71), Тарасов (Могилевец, 62), Ант.Миранчук (Швец, 76), Кузяев, Ал.Миранчук (Митришев, 68), Рауш (Чернов, 71), Заболотный (Панченко, 55).
"Динамо": Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Соу (Сапета, 46), Тьям (Зотов, 61), Катрич (Соснин, 46), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79).
Судьи: НИКОЛАЕВ, Чельцов (оба Москва), Петросян (Бронницы).
3 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".
Трансляция матча Россия - "Динамо"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияДинамо 1:0 22' Антон Миранчук (@fclokomotiv) pic.twitter.com/ot7gqa5cpA
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияДинамо 2:0 40' Антон Заболотный (@fctosno) pic.twitter.com/GZnbgM5BNI
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияДинамо 3:0 58' Марио Фернандес (@pfc_cska) pic.twitter.com/1vfgKgq45u
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Динамо Москва (футбол)
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес (футбол)
- Антон Миранчук
**гость**
На сколько стран транслировался матч? Кто еще видел этот шедевр?
19:41
serzheo
Главное на деревянных гастров посмотрели. Один даже клюшку подставил, с третьего раза. Гастры нас спасут.
19:41
роторчемпион
онанизм
19:41
bigzhuk1
о-о-у-о, это ДинамО ))))
19:40
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Ох, мля......... А почему аффтар не сделал временной анализ, чтобы простой электорат вспомнил, когда ""сбродная 1/6 части суши ""громила"" хоть кого--нибудь""?????
19:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\
19:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В группе на ЧМ у нас будут полицаи, Амкар и ну пусть Гондурас.
19:38
MrSmith1982
Дальше только ФНЛ
19:38
MrSmith1982
позорищеееееееееееееееее
19:37
titan2313
Непонятная игра. Что можно проверить в игре со вторым составом Динамо? Зато как восхищались комментаторы! Продолжайте в том же духе!
19:36
foreverCSKAforever
"Новая Зеландия, Динамо. Кто следующий попадет под каток национальной команды?".
19:36
Глупый
У Черчесова был день рожденья, вот и всё
19:35
КолобокКолобков
Молодцы парни! Следующим соперником сборной должен стать Ротор-2
19:33
DimMets
Это как минимум заявка на выход из группы. Хотя не стоит спешить, до чемпионата мира еще около года))
19:32
disss
И ещё.. Как немцы обороняли Россию..
19:32
гаттузо туп
Я в футбике лошара и не понял.Эт сборная у нас такая крутая или динамики-дно днищевое?
19:31
либеральный буддист
Вот интересно, сколько такие "голы" стоят в еврокубках? Видимо, очень дорого, учитывая, что на спарринг-партнере решили сэкономить и провели совершенно не нужный с футбольной точки зрения матч, ничем не отличающийся по качеству и уровню от игр в местной ПДЛ. Зато есть "статистика" и "пиар". Что, собственно и предполагалось.
19:30
disss
Рейтинг сборной после этой победы взлетит до невиданных высот! И мы всегда будем в первой корзине!
19:29
foreverCSKAforever
"Одиннадцатикратный чемпион СССР повержен на своем поле".
19:28
foreverCSKAforever
*финалиста.
19:27
foreverCSKAforever
"Черчесов вторым составом обыграл финалистов КОК-72".
19:26
Lexx Luger
не плохо смотрелись против команды уровня ФНЛ... но все же...
19:26
Александр 7
Фуууххх...Пронесло...Теперь Мутко отчитается на верх, что всё идёт хорошо у сборной перед ЧМ и одержана крупная победа над соперником...Главное продержаться до лета...если конечно амеры не отберут ЧМ перед выборами верховного.
19:26
zoostation
После этого матча окончательно выяснились две вещи: 1) Россия - футбольная страна. 2) Сборная России по футболу жива.
19:26
foreverCSKAforever
"Алексей начал, Антон кончил".
19:23
foreverCSKAforever
"Братья Миранчуки уничтожили Динамо".
19:23