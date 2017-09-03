Сборная России разгромила "Динамо"

Сборная России в контрольном матче разгромила "Динамо" (3:0). Голами в составе команды Станислава Черчесова отметились Антон Миранчук, Антон Заболотный и Мариу Фернандес.

Напомним, что на первый после Кубка конфедераций-2017 сбор не были вызваны основные игроки сборной, этот состав национальной команды можно назвать экспериментальным.

Контрольный матч

Сборная России - "Динамо" (Москва) - 3:0 (2:0)

Голы: Ант.Миранчук, 22 (1:0). Заболотный, 40 (2:0). Мариу Фернандес, 58 (3:0).

Россия: Лунев, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Мариу Фернандес (Игнатьев, 71), Тарасов (Могилевец, 62), Ант.Миранчук (Швец, 76), Кузяев, Ал.Миранчук (Митришев, 68), Рауш (Чернов, 71), Заболотный (Панченко, 55).

"Динамо": Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Соу (Сапета, 46), Тьям (Зотов, 61), Катрич (Соснин, 46), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79).

Судьи: НИКОЛАЕВ, Чельцов (оба Москва), Петросян (Бронницы).

3 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча Россия - "Динамо"