Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:22 | Футбол — Товарищеские матчи

Сборная России разгромила "Динамо"

Сегодня. Химки. Россия - "Динамо" - 3:0. Сборная разгромила бело-голубых в контрольном матче. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Химки. Россия - "Динамо" - 3:0. Сборная разгромила бело-голубых в контрольном матче. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
26

Сборная России в контрольном матче разгромила "Динамо" (3:0). Голами в составе команды Станислава Черчесова отметились Антон Миранчук, Антон Заболотный и Мариу Фернандес.

Напомним, что на первый после Кубка конфедераций-2017 сбор не были вызваны основные игроки сборной, этот состав национальной команды можно назвать экспериментальным.

Контрольный матч

Сборная России - "Динамо" (Москва) - 3:0 (2:0)

Голы: Ант.Миранчук, 22 (1:0). Заболотный, 40 (2:0). Мариу Фернандес, 58 (3:0).

Россия: Лунев, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Мариу Фернандес (Игнатьев, 71), Тарасов (Могилевец, 62), Ант.Миранчук (Швец, 76), Кузяев, Ал.Миранчук (Митришев, 68), Рауш (Чернов, 71), Заболотный (Панченко, 55).

"Динамо": Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Соу (Сапета, 46), Тьям (Зотов, 61), Катрич (Соснин, 46), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79).

Судьи: НИКОЛАЕВ, Чельцов (оба Москва), Петросян (Бронницы).

3 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча Россия - "Динамо"

26
Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (26)
Войти, чтобы оставить комментарий

**гость**

На сколько стран транслировался матч? Кто еще видел этот шедевр?

19:41

serzheo

Главное на деревянных гастров посмотрели. Один даже клюшку подставил, с третьего раза. Гастры нас спасут.

19:41

роторчемпион

онанизм

19:41

bigzhuk1

о-о-у-о, это ДинамО ))))

19:40

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Ох, мля......... А почему аффтар не сделал временной анализ, чтобы простой электорат вспомнил, когда ""сбродная 1/6 части суши ""громила"" хоть кого--нибудь""?????

19:39

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\

19:39

Гаттузо Крут!!!!!!#!

В группе на ЧМ у нас будут полицаи, Амкар и ну пусть Гондурас.

19:38

MrSmith1982

Дальше только ФНЛ

19:38

MrSmith1982

позорищеееееееееееееееее

19:37

titan2313

Непонятная игра. Что можно проверить в игре со вторым составом Динамо? Зато как восхищались комментаторы! Продолжайте в том же духе!

19:36

foreverCSKAforever

"Новая Зеландия, Динамо. Кто следующий попадет под каток национальной команды?".

19:36

Глупый

У Черчесова был день рожденья, вот и всё

19:35

КолобокКолобков

Молодцы парни! Следующим соперником сборной должен стать Ротор-2

19:33

DimMets

Это как минимум заявка на выход из группы. Хотя не стоит спешить, до чемпионата мира еще около года))

19:32

disss

И ещё.. Как немцы обороняли Россию..

19:32

гаттузо туп

Я в футбике лошара и не понял.Эт сборная у нас такая крутая или динамики-дно днищевое?

19:31

либеральный буддист

Вот интересно, сколько такие "голы" стоят в еврокубках? Видимо, очень дорого, учитывая, что на спарринг-партнере решили сэкономить и провели совершенно не нужный с футбольной точки зрения матч, ничем не отличающийся по качеству и уровню от игр в местной ПДЛ. Зато есть "статистика" и "пиар". Что, собственно и предполагалось.

19:30

disss

Рейтинг сборной после этой победы взлетит до невиданных высот! И мы всегда будем в первой корзине!

19:29

foreverCSKAforever

"Одиннадцатикратный чемпион СССР повержен на своем поле".

19:28

foreverCSKAforever

*финалиста.

19:27

foreverCSKAforever

"Черчесов вторым составом обыграл финалистов КОК-72".

19:26

Lexx Luger

не плохо смотрелись против команды уровня ФНЛ... но все же...

19:26

Александр 7

Фуууххх...Пронесло...Теперь Мутко отчитается на верх, что всё идёт хорошо у сборной перед ЧМ и одержана крупная победа над соперником...Главное продержаться до лета...если конечно амеры не отберут ЧМ перед выборами верховного.

19:26

zoostation

После этого матча окончательно выяснились две вещи: 1) Россия - футбольная страна. 2) Сборная России по футболу жива.

19:26

foreverCSKAforever

"Алексей начал, Антон кончил".

19:23

foreverCSKAforever

"Братья Миранчуки уничтожили Динамо".

19:23