Фиаско "Спартака", Аршавин ушел из футбола, Туктамышева троллит Трампа

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 11 ноября.

СПАРТАК. И солнце зашло…

"Спартак" потерпел поражение от "Уфы" в последнем матче под руководством и.о. главного тренера Рауля Рианчо. Испанец снова высказался о готовности умереть за клуб, пусть на вакантную должность есть конкретные претенденты, а также назвал день возвращения солнца на красно-белую улицу. Следующую пресс-конференцию должен провести уже Олег Кононов.

ВОПРОС. Зачем "Спартак" после Карреры брал трехнедельную паузу?

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер – об очередном поражении красно-белых в чемпионате России. Есть ряд конкретных проблем.

МАТЧ. Самые богатые против самых умных

В заключительном матче 14-го тура премьер-лиги, последнем перед паузой на игры сборных, встречаются ЦСКА и "Зенит". Два самых успешных клуба России в двадцать первом веке, два гегемона сытых двухтысячных и два обладателя Кубка УЕФА.

КОНКУРЕНЦИЯ. "Краснодар" обогнал "Локомотив"

Перед матчем ЦСКА и "Зенита" в РПЛ сменился ближайший преследователь лидера. "Краснодар" разгромил "Енисей" вернувшегося на скамейку Дмитрия Аленичева – 3:0, тогда как "Рубин" притормозил "Локомотив" в Казани – 0:0. "Быки" теперь вторые и опережают "Локо" на одно очко. Чем ответят держащий конкурентов на дистанции "Зенит" и немного отставший ЦСКА?

СЛУЦКИЙ. В чем разница между "suck" и "sack"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в субботу победил "Утрехт" Дика Адвоката и в интервью Fox Sports объяснил недоразумение, которое возникло после его предыдущего флеш-интервью. Теперь же все всё андерстэнд?

АРШАВИН. "Думаю, полностью завершаю карьеру"

Андрей Аршавин провел прощальный матч в составе "Кайрата". После него 37-летний бывший капитан и форвард "Зенита" и сборной России сообщил о решении уйти из футбола.

ХОККЕЙ. Кубок "Карьяла" взяли, чехам – проиграли

В последней игре первого этапа Евротура команда Ильи Воробьева уступила Чехии (2:5), пропустив две шайбы в пустые ворота. В трех матчах из трех победить не удалось, но Кубок Карьяла россияне взяли еще накануне.

ЗВЕЗДА. "Покаталась бы в паре с Трампом, чтобы он выглядел еще глупее"

Елизавета Туктамышева снова отожгла. Российская фигуристка ярко ответила на вопросы болельщиков в соцсетях.

ТЕННИС. Шарапова сыграет в Петербурге

Теннисная суперзвезда впервые выступит в России не в Москве. Это будет в феврале.

БОКС. Усик не отклеился. Александр выбил вышибалу

Украинец Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира в бою против британца Тони Белью, нокаутировав соперника в восьмом раунде. Тот объявил о завершении карьеры. Что у Усика дальше? Один из вариантов – Поветкин и макарошки.

КЛОНЫ. Делай как Хабиб

Турнир в Москве по смешанным единоборствам ACB 90 не обошелся без скандала. Тимур Нагибин и Георгий Караханян сначала устроили невиданный ранее в России по уровню грязи трэшток, а затем продолжили выяснять отношения в клетке без оглядки на правила. К этому подключились даже зрители.

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