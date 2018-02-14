Фиаско российских хоккеистов, ураган в Пхенчхане и позор отдельных болельщиков

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 14 февраля.

ФИАСКО. Нет, Илья, это страшно! Почему Ковальчук не прав

Сборная России в первом матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане проиграла команде Словакии со счетом 2:3. На шайбы Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова в первом периоде словаки ответили голами Петера Олвецки и Мартина Бакоша. Победную шайбу уже в третьем периоде забросил Петер Черешняк. После сенсационного поражения Илья Ковальчук сказал, что "ничего страшного" не произошло. Корреспондент "СЭ"Михаил ЗИСЛИС с этим не согласен.

ПОЗИЦИЯ. Россия – это не флаг. Россия – это люди! Позор тем, кто не смотрит Олимпиаду!

Спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ призывает не мешать спорт с политикой и поддержать наших атлетов, которые выступают на Играх в Пхенчхане. Как оказалось, увы, много россиян игнорируют Олимпиаду в Корее.

ЧП. Ураган на Олимпиаде в Корее. Эксклюзивное видео

Сильный ветер, поднявшийся в Пхенчхане, мешает организаторам Олимпиады. Ветер разгромил пункты допуска зрителей в олимпийском парке. Порывами снесло отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены десятками держать палатки, чтобы их не унесло ветром. Спецкоры "СЭ" оказались в эпицентре событий.

ПРИЗЫВ. Борись, как Вяльбе!

Тяжелейшая Олимпиада в истории отечественного спорта рождает новых героев. Вчера наша команда завоевала три бронзовые награды, каждую из которых можно назвать сенсацией. Медали получили керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, лыжница Юлия Белорукова и Александр Большунов

ЭКСКЛЮЗИВ. Елена Вяльбе: "Биатлон? Заканчивайте! Я в нем ничего не понимаю"

Эксклюзивное интервью трехкратной олимпийской чемпионки и главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе – самого яркого нашего руководителя на Олимпиаде-2018. Разговор вышел по-настоящему огненным.

КРУЧЕ УРАГАНА. Северные корейцы ходят строем и зажигают в Пхенчхане

Фигуристы из КНДР рвут на части арену своим выступлением, северокорейские болельщицы устраивают ураган на трибунах, идут строем в туалет и исчезают по команде. Вот они, самые крутые для Кореи звезды домашней Олимпиады.

ЛЕГЕНДА. Алексей Яшин: "В Канаде интерес к этой Олимпиаде – громадный"

Капитан Россия вошел на тренировочный каток, где работали хоккеисты нашей сборной, в синей куртке с надписью... Canada на спине. Что поделать – это часть униформы команды канадского телеканала CBC, в составе которой первый в истории полноценный российский капитан команды НХЛ ("Оттавы") и трехкратный участник Матча звезд НХЛ в роли эксперта прилетел в Корею. Игорь РАБИНЕР обстоятельно поговорил с Алексеем Яшиным.

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