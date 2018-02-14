Россия проиграла Словакии на старте хоккейного турнира Олимпиады, упустив перевес в две шайбы

Сборная России в первом матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане проиграла команде Словакии со счетом 2:3.
На шайбы Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова в первом периоде словаки ответили голами Петера Олвецки и Мартина Бакоша. Победную шайбу уже в третьем периоде забросил Петер Черешняк.
В пятницу, 16 февраля, россияне сыграют со Словенией, а в субботу, 17-го, с США.
Хоккей
Олимпийские игры
Группа B
Словакия - Россия - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Гавриков - 1 (Войнов, Широков), 2:54 - 0:1. Капризов - 1 (Гусев), 4:08 - 0:2. Олвецки - 1 (Граняк), 16:05 - 1:2. Бакош - 1, 17:55 - 2:2. Черешняк - 1 (бол., Хашчак, Бакош), 48:30 - 3:2.
Вратари: Конрад - Кошечкин (58:49 - 59:00, 59:06).
Штраф: 12 - 10.
Броски: 19 (4+8+7) - 22 (8+9+5).
Судьи: Айверсон, Рантала.
14 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Олвецки Пет.
- Кирилл Капризов
- Владислав Гавриков
- Мартин Бакош
Джаггер555
КХЛ - это дно. Люди которые не проходят в НХЛ одни слабаки.
22:00 14 февраля
Бармалей3000
Какая интрига, проигрывай все матчи и выходи в плей-офф, и становись чемпионом!!!
21:26 14 февраля
hrenobl68
Теперь то , как раз и надо смотреть, потому , как интрига завязалась. А еще этот матч показал, что все эти разговоры о явных фаворитах -чушь и ничего кроме вреда нашей сборной не принесли. Теперь, когда и американцы проиграли Словении , стало ясно, что тут каждый может выиграть у каждого. Ничего не потеряно, все только начинается, вкатятся и в плейофф сыграют , как надо
21:17 14 февраля
морпех
ОАР ещё ни разу не выступали на ОИ...проиграли Словакии,которая уже была вроде участником...))
20:39 14 февраля
lukahsh
И после этого вы говорите что надо смотреть Олимпиаду? Позорище!!!!
20:08 14 февраля
Ilya11
GerychZ ✯ Ilya11 - Китайцам это расскажи или сингапурцам каким-нить ))/// Хо, хо так и ждал, чего-нибудь подобного. У Сингапура Высший рейтинг экономических свобод. Китай отдельная тема, но тенденция от тоталитаризма к либерализму очевидна. Ладно, не ссы. Не будет здесь не либеральных ценностей, не экономики и т.д. А вот золото ОИ будет. И мой полтос заслуженный.
20:02 14 февраля
ростовский свин
я не удивлюсь никаким результатам на этой ОИ -разницу делают нхловцы -без них все подровняються....
19:42 14 февраля
povar81
Короче, дружно пишем благодарственное письмо Баху, что наконец-то на хоккейной олимпиаде сборная России в кои-то веки не сольется, как обычно. В пух и прах пролетит совсем другая команда. А вы ругали Баха. Да на него молиться надо
19:33 14 февраля
Электросталец
Герыч, скажи накуя 20 с лищним команд, коль в СССР 14 и будь здоров чемпионат, сколько можно Медведеву народ лохами считать, доколе, а? Игроков подобных тогдашним ведь нет!
19:31 14 февраля
ollleg71
У красной машины двигатель застучал после 5 минут первого тайма, и дальше уже стала она красной телегой))))))))))))
19:05 14 февраля
GerychZ ✯
Ilya11 - Китайцам это расскажи или сингапурцам каким-нить ))
18:59 14 февраля
Бу-га-га!
Надо питицию организовать! Ибо доколе??!
18:57 14 февраля
Ara
Упёртый русский__Thomas_Boy______ А сейчас Йокерит чем так плох? На раз два может натянуть любого! А Локо? А Барс? А Магнитогорск? Сколько СКА не мог КГ завоевать при понтовом составе? Не то всё это. Игроки то индивидуально хороши. И на КМ, и на ЧМ, и на ОИ. А игры - нет. Большинство не могут за год сыграть! Чисто тренерские косяки.__ Вот ты вообще не врубаешся)) ник смени - и не позорь слово "русский")))
18:57 14 февраля
Новоуепинни
ярус73 Новоуепинни))) Я бы не сказал что Словакия шлак.Вот Словения другое дело. 18:43 ------------------ Ну глянь статы последних ЧМ и пары ОИ штатов в первых играх. Никакой сенсации, имхо. До плова никто и не играет
18:49 14 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ А чо, не за Словакию надо было играть? Знарок ведь не русский фамилиё....
18:47 14 февраля
Упёртый русский
Thomas_Boy______ А сейчас Йокерит чем так плох? На раз два может натянуть любого! А Локо? А Барс? А Магнитогорск? Сколько СКА не мог КГ завоевать при понтовом составе? Не то всё это. Игроки то индивидуально хороши. И на КМ, и на ЧМ, и на ОИ. А игры - нет. Большинство не могут за год сыграть! Чисто тренерские косяки.
18:47 14 февраля
ollleg71
Да уж...а какие были шапкозакидоны, что мы фавориты и порвём словаков, как тузик грелку)))) После середины первого тайма кончился и наш хоккей...Спасибо Васе, что пропустил 3 гола)
18:46 14 февраля
Ilya11
ярус73 Кто разнылся то? Я ж об этом и написал, что может проснуться, а эти игры в группе вообще значение не имеют.
18:45 14 февраля
Новоуепинни
Но если вдруг Бу-га-га не справится - тогда расстрелять, тут однозначно
18:44 14 февраля
ярус73
Новоуепинни))) Я бы не сказал что Словакия шлак.Вот Словения другое дело.
18:43 14 февраля
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Новоуепинни ------------------- Снова на меня вину сваливают. Я в Сеул тока на пересадку собирался. А так в Пхеньян вообще-то. Хотел оттуда по скайпу тренировать. Пихлер же вон - тоже по скайпу, и медальку из ниоткуда выщемил _________ Так-то ладно, давай лучше ситуацию исправлять. Мне тут Сам сказал: "Надежда только на вас и на Бу-га-гу". Стране золото нужно. 18:39 ------------------ Бу-га-га справится. Дело в надежных руках. Я-то сам решил в керлинг пойти. Там девушки оу-оу делают
18:43 14 февраля
Док_
GerychZ Док_ GerychZ ========= ...но билеты на Крестовскый на 22 февраля взял)). /// Завидую )) А что до хоккея, то я и не говорю что победят. Веселее дело пойдет, а там как карта ляжет. Щас все играть умеют, даже Словения ) 18:30 =========================================================================================================== Это (про всех умеющих играть) оправдание для лузеров. Добавь еще Францию с Италией и прочая)). А так-то надо не стесняться брать лучшее от Европы в футболе или от Канады в хоккее. Конкретно - все государственные деньги вкладывать только в детишек (в катки, поляны, тренеров), а профи - только на частные деньги.
18:43 14 февраля
Thomas_Boy_
Новоуепинни ------------------- Снова на меня вину сваливают. Я в Сеул тока на пересадку собирался. А так в Пхеньян вообще-то. Хотел оттуда по скайпу тренировать. Пихлер же вон - тоже по скайпу, и медальку из ниоткуда выщемил _________ Так-то ладно, давай лучше ситуацию исправлять. Мне тут Сам сказал: "Надежда только на вас и на Бу-га-гу". Стране золото нужно.
18:39 14 февраля
ярус73
Ilya11 )))) Да успакойся ты,чё разнылся.Вкатываются пацаны постепенно,значит ещё не пик формы.Получишь ты свои денежки.
18:39 14 февраля
Thomas_Boy_
Упёртый русский Thomas_Boy_ Упёртый русский ____________ Ты не понимаешь. Эти базовые клубы в 80-е играли с сильными соперниками. Даже "Ижсталь" упиралась в матчах с ЦСКА. Потому как лучшие игроки страны делились на 12 команд, а не на 30. А с кем играет СКА? С афном. Которое не прошло бы в состав клубов первой лиги СССР.____________ Да уж... Что то ты забыл, что в ЧСССР 83-84 ЦСКА обогнал всех на 28 очков и проиграл всего один матч, если не ошибаюсь. Т.е. имел ещё большее преимущество... Можно сказать, что играл с га ом для своего уровня. Просто уровень был гораздо выше, в том числе - тренерский. ____________ Это в 1984-ом. А в 1985-ом он еле-еле выиграл золото, в последней игре. ЦСКА хоть и побеждал всех регулярно, в матчах с ним упирались. И было чем упираться. Были игроки. Попробуй-ка четыре раза за сезон на одном коньке обыграть "Динамо", КС или Ригу! Они враз сожрут, не упустят момента. Первая лига работала на Вышку, регулярно отправляя туда лучших игроков. Сейчас тьма команд, играть некому, из низших лиг мастеров практически не поступает. Тренеров нет. Но никакой тренер не научит игрока попадать в ворота. Увы. К счастью, не все пока потеряно для сборной.
18:37 14 февраля
Якут Хан
Дааааа... русский хоккей умер, когда умер СССР
18:35 14 февраля
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Новоуепинни ____________ Это ты виноват. ------------------ Неправда. Это ты меня отговорил ехать - соблазнил альтернативным турниром. А человек слаб, я и повелся. Так бы глядишь - поехал бы, а вдруг бы и Настоящий Капитан тоже бы сыграл ___________ Да вот ни хрена. Тебя там начальником назначили над всеми нашими спортсменами. А ты вместо Пхеньчхана в Сеул поехал государственное бабло тратить. Ну и что в итоге? Эти придурки без руководителя вишь чего творят! 18:28 ------------------- Снова на меня вину сваливают. Я в Сеул тока на пересадку собирался. А так в Пхеньян вообще-то. Хотел оттуда по скайпу тренировать. Пихлер же вон - тоже по скайпу, и медальку из ниоткуда выщемил
18:33 14 февраля
ярус73
Словаки ладно,наши всегда с ними тяжело играли.Но как пиндосы умудрились Словении влететь.
18:31 14 февраля
GerychZ ✯
Док_ GerychZ ========= ...но билеты на Крестовскый на 22 февраля взял)). /// Завидую )) А что до хоккея, то я и не говорю что победят. Веселее дело пойдет, а там как карта ляжет. Щас все играть умеют, даже Словения )
18:30 14 февраля
что
на Знарка катите зачем? Он еще на невском лежбище... спит. И давайте не руга.....ся, все как всегда
18:29 14 февраля