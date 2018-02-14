Россия проиграла Словакии на старте хоккейного турнира Олимпиады, упустив перевес в две шайбы

Сборная России в первом матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане проиграла команде Словакии со счетом 2:3.

На шайбы Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова в первом периоде словаки ответили голами Петера Олвецки и Мартина Бакоша. Победную шайбу уже в третьем периоде забросил Петер Черешняк.

В пятницу, 16 февраля, россияне сыграют со Словенией, а в субботу, 17-го, с США.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа B

Словакия - Россия - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Гавриков - 1 (Войнов, Широков), 2:54 - 0:1. Капризов - 1 (Гусев), 4:08 - 0:2. Олвецки - 1 (Граняк), 16:05 - 1:2. Бакош - 1, 17:55 - 2:2. Черешняк - 1 (бол., Хашчак, Бакош), 48:30 - 3:2.

Вратари: Конрад - Кошечкин (58:49 - 59:00, 59:06).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 19 (4+8+7) - 22 (8+9+5).

Судьи: Айверсон, Рантала.

14 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира