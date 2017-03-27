Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 27 марта.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Нам не болельщиков критиковать надо, а делать свою работу!"

Главный тренер сборной России дал пресс-конференцию накануне контрольного матча с Бельгией в Сочи. Станислав Черчесов был на удивление приветлив – несколько примиряющих слов, пожалуй, сняли возникшую напряженность между командой и болельщиками после пятничного провала против Кот-д'Ивуара. Теперь дело за игрой.

ЭКСКУРСИЯ. Самый экстремальный стадион ЧМ-2018!

Главная арена сочинской Олимпиады проделала большой путь, чтобы на ней можно было играть в футбол. Играть можно, но смотреть – пока еще не везде. В чем убедился спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

ФОТО. "Белая голова" готовится к большому футболу

Как выглядит олимпийский стадион "Фишт" прямо сейчас – в фоторепортаже спецкора "СЭ" Александра ФЕДОРОВА. Матч Россия – Бельгия станет первым футбольным событием в жизни арены Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Ари – Черчесову: "Готов играть за Россию"

Вчера в гостях у "СЭ" побывал нападающий "Локомотива", который ударно начал весеннюю часть сезона – забил "Спартаку" и дважды "Крыльям Советов". Зачем Ари звонил Фабио Капелло и что он ответит при случае Станиславу Черчесову – в первой части беседы.

СОСТАВ. Кто должен играть в основе сборной России

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о кадровых проблемах сборной России. Ищем ответ на вопрос "Что делать?"

ИНТЕРВЬЮ. Франк Веркаутерен: "Результат сейчас не важен – Черчесову нужно время подготовиться к чемпионату мира"

В преддверии матча сборных России и Бельгии интервью обозревателю "СЭ" Александру ПРОСВЕТОВУ дал Франк Веркаутерен. Известный бельгийский специалист работал в штабе "красных дьяволов", а позже в течение почти двух с половиной лет руководил самарскими "Крыльями Советов".

ГОЛОСОВАНИЕ. Выбери лучшего футболиста 25-летия!

25 лет назад, 29 марта 1992 года, состоялись первые матчи чемпионата России по футболу. К юбилею мы предлагаем нашим читателям принять участие в выборе лучшего из лучших игроков в истории лиги.

ПОТЕРЯ. Казаченок навсегда

Легендарный игрок "Зенита" Владимир Казаченок скончался в возрасте 64 лет. Корреспондент "СЭ" в Санкт-Петербурге Сергей ЦИММЕРМАН – об уходе из жизни яркого футболиста.

ВЫБОР. Николишин – неплохой вариант

Хоккейный ЦСКА после расставания с Дмитрием Квартальновым, судя по всему, определился с главным тренером. Обозреватель "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО – о том, как воспринимать предстоящее назначение.

ДОПИНГ. У Лебедевой пытаются отнять олимпийское золото

На портале InsideTheGames появилась информация о том, что три прыгуньи, занявшие на Олимпийских играх-2004 с четвертого по шестое места, будут добиваться дисквалификации задним числом россиянок Татьяны Лебедевой, Ирины Мелешиной и Татьяны Котовой и отъема у них олимпийских наград. Обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК – о том, насколько это реально.

ПРОТИВОРЕЧИЕ. Илюмжинов: была ли отставка?

Сайт Международной шахматной федерации объявил об отставке президента организации. Кирсан Илюмжинов со своей стороны опроверг сообщение. "СЭ" собрал новости и цитаты о сложившейся странной ситуации.