20:30 | Вечерний "СЭ"

Экстрим на "Фиште",
Ари готов помочь России,
странная отставка Илюмжинова

Сегодня. Сочи. Тренировка сборной России на стадионе "Фишт". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Сочи. Тренировка сборной России на стадионе "Фишт". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 27 марта.

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СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Нам не болельщиков критиковать надо, а делать свою работу!"
Главный тренер сборной России дал пресс-конференцию накануне контрольного матча с Бельгией в Сочи. Станислав Черчесов был на удивление приветлив – несколько примиряющих слов, пожалуй, сняли возникшую напряженность между командой и болельщиками после пятничного провала против Кот-д'Ивуара. Теперь дело за игрой.

ЭКСКУРСИЯ. Самый экстремальный стадион ЧМ-2018!
Главная арена сочинской Олимпиады проделала большой путь, чтобы на ней можно было играть в футбол. Играть можно, но смотреть – пока еще не везде. В чем убедился спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

ФОТО. "Белая голова" готовится к большому футболу
Как выглядит олимпийский стадион "Фишт" прямо сейчас – в фоторепортаже спецкора "СЭ" Александра ФЕДОРОВА. Матч Россия – Бельгия станет первым футбольным событием в жизни арены Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Ари – Черчесову: "Готов играть за Россию"
Вчера в гостях у "СЭ" побывал нападающий "Локомотива", который ударно начал весеннюю часть сезона – забил "Спартаку" и дважды "Крыльям Советов". Зачем Ари звонил Фабио Капелло и что он ответит при случае Станиславу Черчесову – в первой части беседы.

СОСТАВ. Кто должен играть в основе сборной России
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о кадровых проблемах сборной России. Ищем ответ на вопрос "Что делать?"

ИНТЕРВЬЮ. Франк Веркаутерен: "Результат сейчас не важен – Черчесову нужно время подготовиться к чемпионату мира"
В преддверии матча сборных России и Бельгии интервью обозревателю "СЭ" Александру ПРОСВЕТОВУ дал Франк Веркаутерен. Известный бельгийский специалист работал в штабе "красных дьяволов", а позже в течение почти двух с половиной лет руководил самарскими "Крыльями Советов".

ГОЛОСОВАНИЕ. Выбери лучшего футболиста 25-летия!
25 лет назад, 29 марта 1992 года, состоялись первые матчи чемпионата России по футболу. К юбилею мы предлагаем нашим читателям принять участие в выборе лучшего из лучших игроков в истории лиги.

ПОТЕРЯ. Казаченок навсегда
Легендарный игрок "Зенита" Владимир Казаченок скончался в возрасте 64 лет. Корреспондент "СЭ" в Санкт-Петербурге Сергей ЦИММЕРМАН – об уходе из жизни яркого футболиста.

ВЫБОР. Николишин – неплохой вариант
Хоккейный ЦСКА после расставания с Дмитрием Квартальновым, судя по всему, определился с главным тренером. Обозреватель "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО – о том, как воспринимать предстоящее назначение.

ДОПИНГ. У Лебедевой пытаются отнять олимпийское золото
На портале InsideTheGames появилась информация о том, что три прыгуньи, занявшие на Олимпийских играх-2004 с четвертого по шестое места, будут добиваться дисквалификации задним числом россиянок Татьяны Лебедевой, Ирины Мелешиной и Татьяны Котовой и отъема у них олимпийских наград. Обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК – о том, насколько это реально.

ПРОТИВОРЕЧИЕ. Илюмжинов: была ли отставка?
Сайт Международной шахматной федерации объявил об отставке президента организации. Кирсан Илюмжинов со своей стороны опроверг сообщение. "СЭ" собрал новости и цитаты о сложившейся странной ситуации.

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