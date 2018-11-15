Березуцкие едут к Слуцкому. "Анжи" идет на дно. Добьет ли Черчесов сборную друга?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 15 ноября.

СКОРО – КОЛЛЕГИ. Слуцкий заслужил право позвать Березуцких!

3 января 2019 года братья Алексей и Василий Березуцкие присоединятся к голландскому "Витессу" на сборе в Португалии. Они войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого, что не повлечет за собой увольнения кого-то из тех, кто работает в нем сейчас. Руководство клуба из Арнема не возражает против увеличения числа сотрудников.

GER vs RUS. Другая сборная. Черчесову нечего терять

Утро среды подарило очередную нерадостную новость – Зобнин, из-за небольшой травмы пропустивший последний матч "Спартака" в Уфе и все предыдущие дни в сборной тренировавшийся по индивидуальной программе, на тренировочное поле "Лейпцига" вовсе не приехал. И сегодня национальная команда России из-за многочисленных травм выйдет на матч с Германией в необычном составе. Готовы?

ЭКСКЛЮЗИВ. Бенедикт Хеведес: "Германия выиграет 2:0"

Немецкий защитник "Локомотива", чемпион мира 2014 года, дал интервью "СЭ" перед товарищеским матчем между сборными Германии и России и рассказал о нашей стране и столичном клубе.

ПИКЕ. "Анжи" может снятья зимой. Все плохо

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов допустил, что клуб может не доиграть сезон-2018/19 и сняться с чемпионата России. По словам руководителя махачкалинцев, у клуба по-прежнему серьезные финансовые проблемы, которые не получается решить.

СОПЕРНИК. Сборная Германии. История болезни

Звездный соперник сборной России по товарищескому матчу до сих пор не отошел от провала на чемпионате мира. У бундестим очень серьезные проблемы. Неужели Россия – фаворит?

РЕТРО. Бессонница отца Дзагоева, ругань Баллака, Мутко и свадьба. Как сильнейшая сборная России проиграла Германии в отборе ЧМ-2010

Осень 2008 года футбольная сборная России встречала в статусе сильнейшей национальной команды в постсоветской истории. Только что закончился австро-швейцарский чемпионат Европы, где российские футболисты под руководством Гуса Хиддинка добрались до полуфинала, уступив там будущим победителям – испанцам (0:3). Был сохранен и даже усилен костяк сборной, все лидеры команды были на ходу. Сегодня – все по-другому, но давайте вспомним тот чудесный матч.

АБСУРД. В Англии хотят ввести лимит. Это убьет премьер-лигу

По информации The Times, Футбольная ассоциация раздумывает над масштабными изменениями в регламенте чемпионата Англии. Они понравятся далеко не всем. Гоша Чернов рассказывает, как изменится премьер-лига, если изменения примут.

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