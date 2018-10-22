Яна Кудрявцева показала живот и объявила пол своего ребенка

Российская гимнастка Яна Кудрявцева в своем Инстаграме опубликовала очередное фото и сообщила, что у нее будет девочка. Недавно 21-летняя спортсменка подтвердила, что ждет ребенка.
- Добре утро, мои любимые подписчики! Как и обещала, начинаем неделю с хороших новостей! Пару дней назад мне делали очередное УЗИ, на котором снова подтвердился пол нашего ребенка! Решила, что хочу рассказать вам, кто у нас будет. И так... барабанная дробь... " нас будет девочка. Наша маленькая принцесса. Я счастлива! Сразу попрошу, не спрашивайте про ее будущее и гимнастику - пока рано думать об этом. Но можете предлагать имена - мы еще в раздумьях! Всем желаю хорошего дня и продуктивной недели, - написала Кудрявцева.
Добре утро мои любимые подписчики! Как и обещала - начинаем неделю с хороших новостей! Пару дней назад мне делали очередное УЗИ, на котором снова подтвердился пол нашего ребёнка! Решила, что хочу рассказать вам, кто у нас будет. И так... барабанная дробь🥁))) у нас будет ДЕВОЧКА! 🌸Наша маленькая принцесса👸🏼!) я счастлива!!!! Сразу попрошу, не спрашивайте про её будущее и гимнастику - пока рано думать об этом. Но можете предлагать имена - мы ещё в раздумьях! Всем желаю хорошего дня и продуктивной недели!) #янакудрявцева #художественнаягимнастика #гимнастика #спорт #ребенок #девочка #принцесса #любовь