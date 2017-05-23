Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова раскритиковала предложение об отмене параллельных зачетов. Вопрос обсуждался на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось в Краснодаре. Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался против системы параллельных зачетов.

- Могу возразить серьезно - по поводу отмены параллельного зачета. Когда поднимается флаг России на международных соревнованиях, никто не знает, кто родил, кто воспитал и кто поднял на пьедестал этого ребенка, - отметила Винер. - Поэтому никто не должен быть забыт. И если мы будем награждать те регионы, города и школы, которые нашли ребенка, взяли и подняли на ноги, тренеров от первого до того, кто привел в сборную, до тренера сборной - нет ничего зазорного. Мы воспитываем детей так, чтобы на пьедестале они помнили, из какого они города, кто первый тренер, кто второй и так далее. Это ужасно, когда ребенок не помнит.

Почему мы торгуемся, когда мы медаль можем дать и тому, и тому. Пора прекратить эти разборки, у нас одна страна, и гимн поют всем, кто приложил руку к становлению чемпионки. Бывает так, что дети "пересиживают" из-за того, что тренеры не хотят отдавать их в сборную, теряя на этом в деньгах.

Надо продолжать платить этим тренерам зарплату, а детей как можно раньше отдавать в сборную. Мы это делаем за счет спонсоров и за многие другие счета. А после победы на Олимпийских играх мы, может, делаем неправильно, но собираемся на тренерском совете и распределяем призовые между всеми тренерами девочки, кто принимал участие в становлении, - честно и порядочно. И никто у нас никогда не оставался обиженным. (Елена СОБОЛЬ)