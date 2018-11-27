Винер-Усманова - на вручении госнаград: "Мама сказала, что я до последнего издыхания должна сидеть в зале, что я и буду делать"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова была удостоена Ордена за заслуги перед Отечеством II степени. Награду Винер-Усмановой вручил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле.

- Я очень благодарна, что оценены мои заслуги, это, конечно, заслуги всего коллектива, - приводит "РИА Новости" слова Винер-Усмановой. - У нас, между прочим, художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом, по статистике. И я рада, что девочки, будущие матери, жены, очень порядочные, очень воспитанные и очень трудолюбивые составят честь и славу нашей страны. И моя мама мне сказала: "до последнего издыхания ты должна сидеть в зале", что я и буду делать.

Винер-Усманова является главным тренером сборной России с 2001 года, возглавляет ВФХГ с 2008 года.