Путин поздравил Селезневу с победой на Универсиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Екатерину Селезневу с победой в Универсиаде в упражнениях с мячом. Селезнева выиграла соревнования с результатом 17,000. Серебро завоевала еще одна россиянка Юлия Бравикова, бронзу - Мария Трубач из Белоруссии.

"Вы отлично выступили в Тайбэе, стали чемпионкой в упражнении с мячом. Этот успех – ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественной школы художественной гимнастики.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом, всегда добиваться поставленных целей", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.