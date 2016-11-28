Ирина Винер-Усманова: "В художественной гимнастике должны появиться мужчины"

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова выразила мнение, что для развития вида спорта в нем должны появиться мужские дисциплины. Она уверена, что виды моноспорта скоро выйдут из программы Олимпийских игр.

- Я всегда говорю: "Пока ты стоишь на пьедестале, ты - чемпион. Как только ты сошел с пьедестала - и ты никто, и твой тренер, - сказала Винер-Усманова. - Чтобы дальше жила художественная гимнастика, в ней должны появиться мальчики. Виды моноспорта скоро выйдут из программы Олимпийских игр. Вот в синхронном плавании уже стали появляться мальчики. (Любовь КОНЯЕВА)