Дина Аверина: "Не верила, что могу выиграть чемпионат Европы в упражнениях с лентой"

Россиянка Дина Аверина призналась, что удивлена своей победе в финале упражнений с лентой на чемпионате Европы. Обладательница трех золотых наград турнира пробилась в финал в этом виде только с шестого места в квалификации.

– Сегодня я старалась исправить все свои ошибки, допущенные накануне в квалификации, но когда увидела, что я первая в упражнении с обручем, то была в таком шоке и даже чуть не расплакалась, – цитирует ТАСС Дину Аверину. – Если говорить про золото в упражнении с лентой, то я вообще не ожидала, что такое может случиться, и переспрашивала всех, правда ли это.

В упражнениях с булавами я проиграла сестре Арине всего 0,075 балла. Я очень рада, что она выиграла у меня, а не кто-то другой – все равно золото досталось России. Я ни капли не расстроилась серебру. Сегодня я булавы сделала хорошо, но Арина лучше.