ПКР осталось выполнить 4 пункта по восстановлению членства в МПК

Паралимпийскому комитету России необходимо выполнить четыре пункта для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете, сообщается в пресс-релизе ПКР.
Оставшимися пунктами являются:
– "Восстановление статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА";
– "Согласование с МПК реализации пунктов, входящих в раздел "Бюджет" Критериев";
– "Уточнение реакции совместно с другими руководящими спортивными инстанциями на выводы, содержащиеся в отчетах господина Макларена";
– "Предоставление ответа Независимой общественной антидопинговой комиссии на письмо Рабочей группы МПК".
Под третьим пунктом подразумевается признание отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Напомним, что на основании этого отчета ПКР лишился членства в МПК.
Отчет рабочей группы МПК о процессе восстановления ПКР будет представлен на заседании исполкома МПК 3-4 сентября в Абу-Даби. 6 сентября Международный паралимпийский комитет представит обновленную информацию о процессе восстановления ПКР.
Дополнительная информация
https://paralymp.ru/press_center/news/press_relizy/press_reliz_po_otchetu_pkr_o_khode_vypolneniya_kriteriev_vosstanovleniya_predstavlennyy_rabochey_gru/