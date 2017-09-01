ПКР осталось выполнить 4 пункта по восстановлению членства в МПК

Паралимпийскому комитету России необходимо выполнить четыре пункта для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете, сообщается в пресс-релизе ПКР.

Оставшимися пунктами являются:

– "Восстановление статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА";

– "Согласование с МПК реализации пунктов, входящих в раздел "Бюджет" Критериев";

– "Уточнение реакции совместно с другими руководящими спортивными инстанциями на выводы, содержащиеся в отчетах господина Макларена";

– "Предоставление ответа Независимой общественной антидопинговой комиссии на письмо Рабочей группы МПК".

Под третьим пунктом подразумевается признание отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Напомним, что на основании этого отчета ПКР лишился членства в МПК.

Отчет рабочей группы МПК о процессе восстановления ПКР будет представлен на заседании исполкома МПК 3-4 сентября в Абу-Даби. 6 сентября Международный паралимпийский комитет представит обновленную информацию о процессе восстановления ПКР.