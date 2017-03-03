Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 3 марта.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний Спорт-Экспресс".

РЕСТАРТ. С возвращением!

Матчем "Томь" – "Ростов", который принял Ростов-на-Дону, возобновился футбольный чемпионат России. Впереди – насыщенные выходные с топ-играми ЦСКА – "Зенит" и "Краснодар" – "Спартак" и вся весна в целом.

СЕРЕБРО. А если бы не Макларен?

Сборная России в ослабленном составе – Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов – навязала борьбу Норвегии, но осталась с серебром чемпионата мира по лыжному спорту. Все остальные конкуренты проиграли более двух минут.

ОТСТАВКА. Игорь Захаркин: "Выбор стоял между мной и Вайсфельдом"

"Салават Юлаев" на следующий день после поражения от "Ак Барса" в серии Кубка Гагарина объявил об отставке Игоря Захаркина с поста главного тренера. После этого 58-летний специалист ответил на вопросы "СЭ".

ЛИДЕР. Фуркад – в призах и с "глобусом"

Мужской спринт на этапе биатлонного Кубка мира в Пхенчхане выиграл австриец Юлиан Эберхард. Лучший из россиян, Евгений Гараничев, показал девятый результат. А француз Мартен Фуркад досрочно выиграл общий зачет – теперь его не обойти никому из преследователей во главе с Антоном Шипулиным.

ПЕРЕИГРОВКА. "Водник" уступил "Байкалу" без автоголов

В подмосковном Обухове состоялась переигровка скандального матча чемпионата России по хоккею с мячом. "Байкал-Энергия" снова победил "Водник", но на этот раз обошлось без мячей в свои ворота – 4:3.

БОЙ. Учитель, борец с алкоголем и примерный семьянин

Сегодня российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко померяется силами с американцем Полом Брэдли в рамках шоу M-1 Challenge 75 в Москве. "СЭ" приводит пять интересных историй из жизни спортсмена и готовит подробный рассказ о поединке.

ПАДЕНИЕ. Как Поветкин дожил до дисквалификации

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил российского боксера Александра Поветкина на неопределенный срок и оштрафовал на 250 тысяч долларов из-за положительного теста на мельдоний. "СЭ" приводит хронику падения спортсмена.

РАЗГОВОР. Тина Канделаки: семь лет без корпоративов

Героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам" стала генеральный продюсер "Матч ТВ".

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Комбаров: "Последние 100 долларов поставил бы на Хабиба"

Обстоятельное интервью защитника "Спартака", с которым спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК поговорил на сборе красно-белых в Испании. О лидерстве красно-белых, смешанных единоборствах, вере – и не только.