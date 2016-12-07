МОК признал тайский бокс и чирлидинг

Тайский бокс и чирлидинг получили временное признание МОК, сообщает AP. Это позволит им претендовать на включение в олимпийскую программу и финансирование со стороны Международного олимпийского комитета в размере 25 тысяч долларов в год. Будущее этих видов спорта определится исполкомом в течение трех лет.
По словам спортивного директора МОК Кита Макконелла, в чирлидинге задействовано более 100 федераций и 4,5 миллиона спортсменов, в тайском боксе - 400 тысяч спортсменов из 135 федераций.
Тайский бокс - национальное единоборство Таиланда, сочетающее в себе удары ногами и руками. Чирлидинг - вид спорта, сочетающий элементы танца, гимнастики и акробатики.
Slim Taller
Чирлидинг такой же бред как и синхронное плавание.Танцы в воде,на льду,на крыше или ещё где,это не спорт.
14:55
das.das
Gordon даже в России с 2008 года это официально вид спорта, что-то среднее между спортивными танцами и гимнастикой. Как по мне такой же недоспорт как фигурное катание, синхроное плаванье короче там где результат субьективно оценивается судьями.
13:28
Gordon
Тайский бокс - в порядке. Но какой нахрен "чирлидинг" спорт?! Бредятина.
13:17