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МОК признал тайский бокс и чирлидинг

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Тайский бокс и чирлидинг получили временное признание МОК, сообщает AP. Это позволит им претендовать на включение в олимпийскую программу и финансирование со стороны Международного олимпийского комитета в размере 25 тысяч долларов в год. Будущее этих видов спорта определится исполкомом в течение трех лет.

По словам спортивного директора МОК Кита Макконелла, в чирлидинге задействовано более 100 федераций и 4,5 миллиона спортсменов, в тайском боксе - 400 тысяч спортсменов из 135 федераций.

Тайский бокс - национальное единоборство Таиланда, сочетающее в себе удары ногами и руками. Чирлидинг - вид спорта, сочетающий элементы танца, гимнастики и акробатики.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Чирлидинг такой же бред как и синхронное плавание.Танцы в воде,на льду,на крыше или ещё где,это не спорт.

14:55

das.das

Gordon даже в России с 2008 года это официально вид спорта, что-то среднее между спортивными танцами и гимнастикой. Как по мне такой же недоспорт как фигурное катание, синхроное плаванье короче там где результат субьективно оценивается судьями.

13:28

Gordon

Тайский бокс - в порядке. Но какой нахрен "чирлидинг" спорт?! Бредятина.

13:17

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