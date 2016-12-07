МОК признал тайский бокс и чирлидинг

Тайский бокс и чирлидинг получили временное признание МОК, сообщает AP. Это позволит им претендовать на включение в олимпийскую программу и финансирование со стороны Международного олимпийского комитета в размере 25 тысяч долларов в год. Будущее этих видов спорта определится исполкомом в течение трех лет.

По словам спортивного директора МОК Кита Макконелла, в чирлидинге задействовано более 100 федераций и 4,5 миллиона спортсменов, в тайском боксе - 400 тысяч спортсменов из 135 федераций.

Тайский бокс - национальное единоборство Таиланда, сочетающее в себе удары ногами и руками. Чирлидинг - вид спорта, сочетающий элементы танца, гимнастики и акробатики.