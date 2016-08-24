Завтра Медведев проведет встречу с победителями и призерами Олимпиады-2016

Завтра, 25 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится с российскими спортсменами – победителями и призерами Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

В мероприятии также примут участие помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта Виталий Мутко и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщает официальный сайт правительства.

Напомним, что сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Рио, завоевав 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.