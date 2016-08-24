16:27 24 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Юрий Шахмурадов: "Такое невезение в моей тренерской карьере случилось впервые"

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Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов остался недоволен выступлением команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По словам Шахмурадова, такое невезение в его тренерской карьере впервые.

– Мы имели возможность взять два золота, но проиграли два финала. Такое невезение в моей тренерской карьере происходит впервые. В целом, девочки боролись хорошо, но чуть-чуть не хватило везения и готовности. Наталья Воробьева подошла к Рио не в самой лучшей форме. У нее были травмы. В целом, для нас эта Олимпиада – шаг назад.(Сергей ФИШ)

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