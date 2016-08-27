Суд освободил одного из подозреваемых в спекуляции билетами на Олимпиаде

Бразильский суд принял решение освободить ирландца Кевина Джеймса Мэллона, у которого были найдены более 800 билетов на Олимпийские игры-2016, которые он, по версии следователей, намеревался незаконно продать, сообщает Reuters. Полиция Рио-де-Жанейро 5 августа задержала Мэллона и его переводчицу Барбару Карниери. Свидетели сообщали, что некоторые покупатели заплатили Мээлону и его сообщникам по 8 тысяч долларов за билеты на церемонию открытия Игр-2016 при официальной их стоимость в 450 долларов. Однако, достаточных доказательств в причастности ирландского бизнесмена к данному делу найдено не было, поэтому он был отпущен.