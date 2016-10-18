Самозванцы с пластиковыми медалями поучаствовали в параде олимпийцев

Двое британцев приняли участие в параде в Манчестере, который был посвящен призерам Олимпийских игр 2016 года. Мужчины в спортивных костюмах национальной команды и пластиковыми медалями попали на платформу с олимпийскими чемпионами в хоккее на траве, а также современному пятиборью, минуя охрану.

- Нам известно об инциденте, - приводит Sky слова представителя Национального олимпийского комитета Великобритании. - Мы огорчены, что кто-то предпринял попытку отвлечь внимание от чествования олимпийцев. Однако это не сказалось на впечатлении от праздника.