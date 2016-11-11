Ростовские спортсмены получат более 27 миллионов рублей за успешное выступление на Олимпиаде

Ростовские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде-2016, а также их тренеры получат от региональных властей более 27 миллионов рублей, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Ростовской области. Премии получат не только призеры, но и спортсмены, занявшие четвертые-шестые места.

За золотые медали полагается два миллиона, за серебряные – полтора миллиона, за пятое место – 200 тысяч рублей. На Играх представители Ростовской области завоевали девять наград: семь золотых и две серебряных. Также было одно пятое место.

Тренерам выделено более 10 миллионов рублей. За золото подопечных наставник получит миллион рублей, за серебро – 700 тысяч, за пятое место – 100 тысяч.