Решения по российским паралимпийцам будут приняты на этой неделе

Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил получение индивидуальных заявок от российских спортсменов. Напомним, ранее в общей сложности 23 российских паралимпийца направили в МПК письма с просьбой о допуске к Играм-2016. Еще 6 спортсменов должны были направить документы в минувшее воскресенье.

– Мы получили за выходные ряд писем от российских атлетов, – ответили "СЭ" в пресс-службе организации. – Сейчас все они находятся на рассмотрении. Каждая заявка рассматривается индивидуально, и решения будут вынесены на этой неделе. (Мария МАРКОВА)

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.