Бывший президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хикки покинул Бразилию, сообщает insidethegames.biz. Ранее ему был возвращен паспорт. Суд Рио-де-Жанейро позволил экс-чиновнику покинуть страну, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. При этом Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) должна была внести за ирландца залог в размере 410 тысяч евро. Эта сумма предоставляется Хикки в кредит.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро функционер был арестован по делу о незаконной продаже билетов на соревнования.