07:37 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Кенийская полиция обыскала офис НОК

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Полиция Кении произвела обыск в офисных помещениях Национального олимпийского комитета Кении, сообщает AFP. По информации источника, во время обыска в офисе были обнаружены десятки коробок со спортивной формой и другими принадлежностями, предназначавшимися кенийским олимпийцам. Вещи так и не были доставлены в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что ранее НОК Кении был распущен в связи с тем, что на Олимпийских играх спортсменам страны пришлось жить в ужасных условиях, а у команды периодически возникали проблемы с аккредитациями и экипировкой. Правительство Кении обвинило НОК в бесхозяйственности и халатности по отношению к спортсменам.

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