12:36 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Инфантино недоволен форматом олимпийского турнира

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Президент ФИФА Джанни Инфантино недоволен форматом проведения олимпийского футбольного турнира. По словам руководителя, нужно обсудить этот вопрос с МОК. Напомним, что на Олимпиаде в каждой команде могут выступать не более трех игроков старше 23 лет.

– На самом деле это проблема и важный вопрос, который нужно обсуждать совместно с МОК, – цитирует Инфантино Blick. – Турнир в этом формате – ни рыба ни мясо. Не очень хорошее решение, когда в основном выступают игроки до 23 лет с парой футболистов постарше. Кроме того, футбольный календарь получается слишком плотный. Поэтому нужно еще серьезно поговорить на эту тему. Что касается женского футбола, то в рамках Олимпиады, напротив, все развивается просто супер.

 

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