18:59 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Ефимова, Мустафина и Великая - самые обсуждаемые российские медалистки в Twitter

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Twitter подсчитал, кто из российских медалистов обсуждался больше всего пользователями по всему миру в ходе Олимпийских игр в Рио-да-Жанейро. По информации пресс-службы социальной сети, тройку лидеров составили представительницы РФ. В итоге призовая тройка выглядит так:

1. Юлия Ефимова - обладательница двух серебряных медалей в плавании, активно обсуждалась пользователями в свете своих успехов на Олимпиаде в Рио после возвращения в большой спорт.

2. Алия Мустафина - гимнастка вызвала интерес пользователей Twitter по всему миру тем, что собрала полный комплект медалей на прошедших летних Играх и помогла российской сборной по гимнастике завоевать серебряные медали

3. Софья Великая - российская саблистка завоевала две медали в Рио-де-Жанейро: серебро и долгожданное золото в командном первенстве.

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