Корнилов и Аввакумова получили приглашение на Олимпиаду-2018

Девять человек вошли в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает официальный сайт ОКР. Среди них - лидеры мужской и женской команды - Денис Корнилов и Ирина Аввакумова. Ранее стало известно, что из российских прыгунов с трамплина не был допущен лишь Дмитрий Васильев из-за "допинговой истории". Однако он все равно не попал в число спортсменов, отобравшихся от России на Игры.

Полностью список приглашенных россиян выглядит следующим образом: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн.

Комиссия МОК по допуску составила список из 111 спортсменов, которые не получили приглашение в Пхенчхан. В нем оказались многие звездные участники Сочи-2014, а также те, кто не выступал на домашних Играх – в том числе шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду