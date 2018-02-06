Заседание ad hoc панели CAS по делам 32 россиян состоится в среду

Выездная панель ad hoc CAS, скорее всего, рассмотрит апелляции 32 российских спортсменов в среду, сообщает пресс-служба суда. В состав панели войдут швейцарец Бернард Велтен, Зали Штеггалл из Австралии, возглавит ее канадка Кэрол Робертс.

Список тех, кто подал апелляции:

Виктор Ан (шорт-трек)

Владимир Григорьев (шорт-трек)

Евгения Захарова (шорт-трек)

Денис Айрапетян (шорт-трек)

Артем Козлов (шорт-трек)

Антон Шипулин (биатлон)

Евгений Гараничев (биатлон)

Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон)

Максим Цветков (биатлон)

Ирина Услугина (биатлон)

Дарья Виролайнен (биатлон)

Алексей Волков (биатлон)

Дмитрий Попов (бобслей)

Роман Кошелев (бобслей)

Юлия Шокшуева (бобслей)

Михаил Науменков (хоккей)

Алексей Береглазов (хоккей)

Валерий Ничушкин (хоккей)

Сергей Плотников (хоккей)

Антон Белов (хоккей)

Сергей Устюгов (лыжные гонки)

Глеб Ретивых (лыжные гонки)

Руслан Мурашов (коньки)

Екатерина Шихова (коньки)

Руслан Захаров (коньки)

Анна Юракова (коньки)

Алексей Есин (коньки)

Юлия Скокова (коньки)

Елизавета Казелина (коньки)

Сергей Грязцов (коньки)

Иван Букин (фигурное катание)

Ксения Столбова (фигурное катание)

Напомним, что 32 россиянина пытаются опротестовать решение МОК отказать им в выдаче приглашений на Игры-2018. Панель CAS обещает озвучить свое решение как можно быстрее.

Ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпиад из-за подозрений в допинговых махинациях. Но комиссии МОК отказали в приглашениях 15 из них, подавших заявки.

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