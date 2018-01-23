Все российские горнолыжники, включая Хорошилова, предварительно допущены к Олимпиаде-2018

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников сообщил, что все российские горнолыжники, которые претендуют на включение в состав участников Олимпиады-2018, предварительно допущены к турниру. В список участников также должен войти победитель и призер этапов Кубка мира Александр Хорошилов.

– По горнолыжникам никогда не было вопросов. Окончательно все станет понятно, когда списки будут опубликованы. Я сейчас в Австрии, поэтому не был на заседании ОКР, но, по предварительной информации, все будут в списке приглашенных, – приводит ТАСС слова Мельникова.

Сегодня стало известно, что МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"