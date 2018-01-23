15:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Все российские горнолыжники, включая Хорошилова, предварительно допущены к Олимпиаде-2018

3

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников сообщил, что все российские горнолыжники, которые претендуют на включение в состав участников Олимпиады-2018, предварительно допущены к турниру. В список участников также должен войти победитель и призер этапов Кубка мира Александр Хорошилов.

– По горнолыжникам никогда не было вопросов. Окончательно все станет понятно, когда списки будут опубликованы. Я сейчас в Австрии, поэтому не был на заседании ОКР, но, по предварительной информации, все будут в списке приглашенных, – приводит ТАСС слова Мельникова.

Сегодня стало известно, что МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"

Опрос

МОК забанил Ана, Устюгова и Шипулина. Как отвечать?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4895561

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

там шансов 0. можно и пустить

16:50

Andre_Saratov

Хорошилов в этом сезоне выбыл из первой семерки слаломистов и не показывает высоких результатов. Есть конечно серебро Трихичева в суперкомбинации, но уж очень удачно карты ему легли в тот день.

16:22

hagi80

это железное золото

16:03