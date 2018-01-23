Все российские горнолыжники, включая Хорошилова, предварительно допущены к Олимпиаде-2018

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников сообщил, что все российские горнолыжники, которые претендуют на включение в состав участников Олимпиады-2018, предварительно допущены к турниру. В список участников также должен войти победитель и призер этапов Кубка мира Александр Хорошилов.
– По горнолыжникам никогда не было вопросов. Окончательно все станет понятно, когда списки будут опубликованы. Я сейчас в Австрии, поэтому не был на заседании ОКР, но, по предварительной информации, все будут в списке приглашенных, – приводит ТАСС слова Мельникова.
Сегодня стало известно, что МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.
tryam
там шансов 0. можно и пустить
16:50
Andre_Saratov
Хорошилов в этом сезоне выбыл из первой семерки слаломистов и не показывает высоких результатов. Есть конечно серебро Трихичева в суперкомбинации, но уж очень удачно карты ему легли в тот день.
16:22
hagi80
это железное золото
16:03