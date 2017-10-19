Владимир Путин: "Недопуск России к Олимпиаде нанесет урон олимпийскому движению"

Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос об участии России в Олимпийских играх, заявил: недопуск нашей страны нанесет ущерб олимпийскому движению, сообщает ТАСС.

"У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету, там очень порядочные люди, деловые, – сказал Владимир Путин. – Но они зависят и от рекламодателей, от каналов телевизионных, от спонсоров и так далее. А этим спонсорам в свою очередь подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом".

Президент заметил: МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Игр.

"И то, и другое – унижение страны, – продолжил глава государства. – Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на предвыборную кампанию в РФ весной следующего года, они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому, а олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб".