Владимир Путин: "Надеюсь, страница с недопуском спортсменов к соревнованиям будет перевернута"

Президент России Владимир Путин призывает российских спортсменов следовать всем правилам, которые МОК предлагает для участия в Олимпийских играх-2018. Путин также выразил надежду, что страница с недопуском россиян к соревнованиям будет перевернута.

– Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно, – цитирует "РИА Новости" Путина. – Надо иметь в виду, что им тоже нелегко приходится. Там очень много завязок, очень много проблем. Но других организаций, во-первых, нет, а, во-вторых, там все-таки очень много людей, поверьте, доброжелательно относящихся и к нашей стране, болеющих за мировой спорт. Я надеюсь, что такая страница все-таки будет перевернута, причем, в самое ближайшее время.

Я все-таки призываю наших спортсменов следовать всем правилам, которые Международный олимпийский комитет предлагает для участия наших спортсменов в Олимпийских играх. Мы, безусловно, поддержим и материально, и морально всех наших спортсменов, которым не удалось поучаствовать в этих Олимпийских играх. Надеюсь, что их личная и спортивная жизнь будет складываться благоприятно. Наша задача и наш долг – все сделать для того, чтобы их поддержать.