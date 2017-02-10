11:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Организационных вопросов по соревнованиям в Пхенчхане у команд не возникает"

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Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что организационных вопросов по тестовым соревнованиям в Пхенчхане у команд не возникает. Вчера в южнокорейском Канныне состоялись официальные мероприятия, посвященные круглой дате - год до старта зимних Олимпийских игр, где уже проходят тестовые соревнования по ряду видов спорта.

- Тестовые соревнования важны. У нас есть план подготовки к Олимпиаде, а тестовые мероприятия дают возможность подготовиться - посмотреть объекты, скорректировать подготовку, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - По организации у команд каких-то вопросов нет. Все организовано. В общем, будем смотреть.

У нас полным ходом идет подготовка к Пхенчхану. Наши команды принимают или будут принимать участие в тестовых мероприятиях. Вот лыжи прошли, где у нас был ряд побед. Я очень рад за Петю Седова (победил в скиатлоне. - Прим. "СЭ"), мы давно ждем от него (результатов. - Прим. "СЭ"). Он на молодежном и юниорском уровне много выигрывал. Сейчас пойдет череда других соревнований.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20170210/1116105834.html

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